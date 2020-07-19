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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В палатке спасателей на КПВВ "Новотроицкое" остаются люди, которые не могут пересечь линию соприкосновения

Боевики "ДНР" продолжают блокировать гражданским лицам возможность пересечь линию соприкосновения, помощь людям оказывают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Накануне спасатели помогли 15 гражданам
Накануне спасатели помогли 15 гражданам
Фото: dn.dsns.gov.ua

В палатке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области остаются люди, которые не смогли пересечь линию соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"КПВВ Донецкой области постепенно возобновляют свою работу в связи с ослаблением карантинных мероприятий. Но пока пересечь линию разграничения могут не все граждане и спасатели продолжают оказывать им помощь во время длительного ожидания", – говорится в сообщении.

Так, 18 июля спасатели помогли 15 гражданам, среди которых два ребенка.

"В палатках ГСЧС созданы условия для комфортного пребывания людей и соблюдаются соответствующие меры безопасности в связи с карантинными ограничениями. Спасатели оказывают всю необходимую помощь, чтобы пребывание людей на КПВВ было максимально комфортным и безопасным", – отметили в ведомстве.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое". С 28 июня руководство террористической организации "ДНР" ввело запрет на пересечение линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территорией.

Периодически боевики открывают КПВВ "Оленовка", который расположен в транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое". Они называют периодическое возобновление работы КПВВ "гуманитарным коридором". При этом выехать с оккупированной территории можно при наличии украинской прописки, пропуск на оккупированную территорию производится по заранее согласованным спискам "республиканского штаба по коронавирусу". Все прибывшие с подконтрольной украинскому правительству территории лица обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах.

Руководство операции Объединенных сил, в том числе и Государственной пограничной службы, предоставляет возможность пропуска людей через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка" и "Новотроицкое".

Теги: ГСЧС, боевики, Марьинка, Станица Луганская, Оленовка, спасатели, ДНР, Новотроицкое, война на Донбассе, КПВВ
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