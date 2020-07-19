Боевики обстреляли участок разведения в Богдановке – штаб ООС

18 июля представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе открывали огонь по позициям украинских военных из артиллерийских систем калибра 122 мм, 82-х мм минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

После полуночи на Донбассе были обстрелы Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В прошедшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из артиллерийских систем калибра 122 мм, 82-х мм минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь неподалеку Старогнатовки, Водяного, Новоселовки Второй, Талаковки и Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Новотошковского, хутора Вольный и Причепиловки.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного захватчика. И по уточненным данным, 16 июля потери противника составили еще двое погибших.

"18 июля вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка. Со стороны Петровского противник совершил три очереди из стрелкового оружия", – отметили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже шесть раз нарушили режим прекращения огня – они вели обстрелы вблизи Причепиловки, Луганского, Водяного и Старогнатовки. Без потерь с украинской стороны.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.