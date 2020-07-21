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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики надругались над телом погибшего на Донбассе военного медика – СМИ

По данным "Укринформа", тело украинского военного медика, погибшего в районе Зайцево Донецкой области и попавшего к боевикам, было распорото от таза до шеи и затем грубо сшито.

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Тело погибшего медика боевики вернули 17 июля
Тело погибшего медика боевики вернули 17 июля
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

Перед возвращением Вооруженным силам Украины тела погибшего в районе Зайцево Донецкой области военного медика боевики надругались над ним. Об этом 21 июля проинформировал "Укринформ", который получил фотографии погибшего.

"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что на них нельзя смотреть и тем более публиковать. По непонятным причинам оно было распорото от таза до шеи, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто большими трупными пятнами", – сказано в сообщении агентства.

Утром 13 июля в районе Зайцево офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты во время выполнения боевого задания получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Украинская сторона в тот же день договорилась с боевиками об эвакуации тела погибшего и объявлении режима тишины. Но когда группа в белых касках с опознавательными знаками приблизилась к телу офицера, боевики открыли по ней огонь вначале из стрелкового оружия, а затем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время боевики продолжали вести огонь, в результате чего медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

15 июля боевики передали представителям операции Объединенных сил (ООС) тело военнослужащего, который погиб утром при подрыве взрывного устройства. Это лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Тело погибшего военного медика передали 17 июля. В тот же день украинская сторона в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня сообщила, что боевики третий день не позволяют украинской стороне начать поиски раненого военного.

18 июля боевики "ДНР" заявили, что нашли тело третьего украинского военнослужащегоПредставитель боевиков отметил, что обстановка на месте, где был найден военнослужащий, говорит о том, что он погиб не сразу и пытался связаться по радиосвязи с командованием.

21 июля боевики передали представителям ООС тело еще одного украинского военного.

Теги: Донбасс, боевики, Зайцево, война в Украине, медики, война на Донбассе, ООС
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