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В Раде разблокировали подписание закона об игорном бизнесе

Нардепы не поддержали три постановления об отмене результатов голосования за закон о легализации игорного бизнеса.

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Три постановления о блокировке закона ставились на голосование
Три постановления о блокировке закона ставились на голосование
Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада на внеочередном заседании 21 июля отказалась отменять решение о принятии законопроекта №2285-д о легализации игорного бизнеса, передает корреспондент "ГОРДОН".

Проект постановления №2285-д-П об отмене результатов голосования авторства внефракционного депутата Виктории Гриб и пяти ее коллег поддержали 72 депутата при минимально необходимых 226, №2285-д-П1 (автор – Юлия Тимошенко из "Батьківщини") – 74, №2285-д-П2 (автор – внефракционная Анна Скороход) – 76.

Теперь спикер Дмитрий Разумков имеет право подписать законопроект и направить его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" зарегистрировали в парламенте 18 декабря 2019 года, 16 января 2020 года депутаты приняли его в первом чтенииК законопроекту подали около 3,5 тыс. правок. 

Во втором чтении Рада начала рассматривать законопроект 30 июня, а 14 июля приняла его. "За" проголосовало 248 депутатов при минимально необходимых 226, в основном – от "Слуги народа". "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" не дали ни одного голоса.

В тот же день в парламенте зарегистрировали постановления об отмене результатов голосования.

Закон, в частности, предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет выдавать лицензии организаторам азартных игр. Ими смогут стать исключительно юридические лица  резиденты Украины.

В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Например, согласно тексту законопроекта, игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта "три звезды" и выше, а казино  в пятизвездочных отелях и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров. 

Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста.

Авторы законопроекта отметили, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно терял более 10 млрд грн.

Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, игорный бизнес, Виктория Гриб, Анна Скороход
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