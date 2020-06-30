Рада начала рассматривать законопроект об игорном бизнесе во втором чтении. За три с половиной часа прошла более 120 поправок – ни одной не приняла

На заседании 30 июня Верховная Рада рассматривала поправки к законопроекту о легализации игорного бизнеса в Украине, поданные народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Натальей Королевской и народным депутатом от "Батьківщини" Сергеем Соболевым. 1 июня парламент продолжит рассмотрение законопроекта.

На заседании 30 июня Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Автором законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" выступил народный депутат от "Слуги народа" Олег Марусяк. Законопроект зарегистрировали в парламенте 18 декабря 2019 года, 16 января 2020 года депутаты приняли его в первом чтении.

Как сообщил комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, ко второму чтению к законопроекту подали около 3,5 тыс. поправок. Комитет частично или полностью учел 1840 из них, а 1658 предложил отклонить.

На заседании 30 июня депутаты рассматривали поправки народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Натальи Королевской и народного депутата от "Батьківщини" Сергея Соболева. За три с половиной часа парламентарии рассмотрели более 120 поправок и ни одной не поддержали.

И Королевская, и Соболев раскритиковали законопроект и заявили, что их фракции в таком виде документ не поддержат.

Королевская призывала "отправить законопроект на помойку" и "остановиться, потому что всех денег не заработаешь".

По мнению Соболева, редакция законопроекта ко второму чтению ухудшилась.

"Что такое игорное заведение? Вспомните первое чтение. Это только пятизвездочные отели, это специально выделенные места, мол, это будет там, куда не допустят никого, у кого не прав. И чем это закончилось? Тотальной вакханалией. Будет допущен любой, открывать можно везде, никакого контроля нет", – сказал Соболев, подчеркнув, что эти изменения в основном лоббировали представители фракции "Слуга народа".

Соболев также высказал мнение, что принятие закона создаст необходимую почву для узаконивания нелегальных доходов и это уже вскоре отразится в электронных декларациях.

Рада продолжит рассматривать законопроект на заседании 1 июля.

На брифинге в Верховной Раде спикер Дмитрий Разумков высказал мнение, что не все депутаты будут настаивать на правках, таким образом, на рассмотрение законопроекта может уйти несколько дней.

"Я надеюсь, что за несколько дней мы сможем пройти этот законопроект", – сказал он.

В пояснительной записке к законопроекту сказано (.docx), что его целью является создание современной и эффективной нормативно-правовой базы для организации и проведения азартных игр в Украине. Автор законопроекта отметил, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно теряет более 10 млрд грн.

Законопроект, в частности, предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет выдавать лицензии организаторам азартных игр. Ими смогут стать исключительно юридические лица – резиденты Украины.

В законопроекте прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Например, согласно тексту законопроекта, игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта три звезды и выше. При этом в таких отелях в Киеве должно быть не менее 50 номеров, в других населенных пунктах – не менее 25. Размещать игровые автоматы в жилых домах или киосках будет запрещено. Также под запретом будут игровые автоматы в населенных пунктах, где проживает менее 10 тыс. жителей.

Казино, согласно предложению законодателя, смогут размещаться не только в пятизвездочных отелях, но и на территории специальных загородных пунктов отдыха площадью не менее 10 тыс. м² и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров.

При этом играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста.