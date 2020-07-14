Законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" во втором чтении и целом поддержало 248 депутатов.

На заседании 14 июля Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За соответствующий проект закон №2285-д во втором чтении и в целом отдали свои голоса 248 депутатов при минимально необходимых 226. Поддержали законопроект 224 депутата из фракции "Слуги народа", 18 – из группы "Довіра", четверо – из группы "Партия "За майбутнє" и двое внефракционных. "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" не дали ни одного голоса.

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Законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" зарегистрировали в парламенте 18 декабря 2019 года, 16 января 2020 года депутаты приняли его в первом чтении. Во втором чтении Рада начала рассматривать законопроект 30 июня. К нему подали около 3,5 тыс. правок.

В пояснительной записке к законопроекту №2285-д сказано (.docx), что его целью является создание современной и эффективной нормативно-правовой базы для организации и проведения азартных игр в Украине. Авторы законопроекта отметили, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно терял более 10 млрд грн.

Законопроект, в частности, предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет выдавать лицензии организаторам азартных игр. Ими смогут стать исключительно юридические лица – резиденты Украины.

В законопроекте прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Например, согласно тексту законопроекта, игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта "три звезды" и выше, а казино – в пятизвездочных отелях и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров.

Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста.