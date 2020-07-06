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ПОЛИТИКА

Гетманцев рассказал, сколько правок к законопроекту о легализации игорного бизнеса осталось рассмотреть Раде

Нардеп от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что некоторые оппозиционные фракции блокируют принятие законопроекта об игорном бизнесе, "ставя на подтверждение правки, содержание которых они иногда не понимают".

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Гетманцев считает, что голосов для принятия законопроекта об игорном бизнесе хватит
Гетманцев считает, что голосов для принятия законопроекта об игорном бизнесе хватит
Фото: American Chamber of Commerce in Ukraine / Facebook

Верховной Раде осталось рассмотреть около 1,5 тыс. поправок к законопроекту №2285-д о легализации игорного бизнеса, сообщил 6 июля в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он подчеркнул, что некоторые оппозиционные фракции блокируют принятие законопроекта, "ставя на подтверждение правки, содержание которых они иногда не понимают".

"Сколько поправок осталось? Довольно много. Если они не изменят своей такой тактики блокирования работы Верховной Рады, то их еще где-то около 1,5 тысячи осталось. На подтверждение, я имею в виду", – сказал депутат. 

При этом, по его мнению, голосов для принятия законопроекта хватит.

Законопроект №2285-д зарегистрировали в парламенте 18 декабря 2019 года, 16 января 2020 года депутаты приняли его в первом чтении.

Во втором чтении Верховная Рада начала рассматривать законопроект 30 июня. К нему подали около 3,5 тыс. правок.

Третья сессия Верховной Рады IX созыва, согласно расписанию, должна завершиться 17 июля. Таким образом, до закрытия сессии у депутатов осталась одна пленарная неделя 14–17 июля. 

В пояснительной записке к законопроекту №2285-д сказано (.docx), что его целью является создание современной и эффективной нормативно-правовой базы для организации и проведения азартных игр в Украине. Автор законопроекта отметил, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно теряет более 10 млрд грн.

Законопроект, в частности, предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет выдавать лицензии организаторам азартных игр. Ими смогут стать исключительно юридические лица  резиденты Украины.

В законопроекте прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Например, согласно тексту законопроекта, игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта "три звезды" и выше. При этом в таких отелях в Киеве должно быть не менее 50 номеров, в других населенных пунктах – не менее 25. Размещать игровые автоматы в жилых домах или киосках будет запрещено. Также под запретом будут игровые автоматы в населенных пунктах, где проживает менее 10 тыс. жителей. Казино смогут размещаться не только в пятизвездочных отелях, но и на территории специальных загородных пунктов отдыха площадью не менее 10 тыс. м² и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров.

Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста.

Теги: Верховная Рада, игорный бизнес, азартные игры, законопроект, Слуга народа, Даниил Гетманцев
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