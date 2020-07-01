За два дня Рада рассмотрела около 200 поправок к законопроекту об игорном бизнесе. Всего их подали около 3,5 тысяч

На сегодняшнем заседании парламентарии обсудили около 80 поправок к законопроекту о легализации игорного бизнеса, в основном от "Батьківщини", "Европейской солидарности" и "Оппозиционной платформы – За жизнь", но ни одной не приняли. Верховная Рада начала рассматривать законопроект во втором чтении 30 июня.

На заседании 1 июля Верховная Рада продолжила рассматривать законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса во втором чтении, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Народные депутаты начали рассматривать законопроект 30 июня.

На сегодняшнем заседании парламентарии обсудили около 80 поправок, в основном от "Батьківщини", "Европейской солидарности" и "Оппозиционной платформы – За жизнь", но ни одной не приняли. За два дня Рада рассмотрела около 200 поправок (всего к законопроекту их подали около 3,5 тыс.).

Депутаты, в частности, отклонили поправку народного депутата от "Батьківщини" Андрея Пузийчука, который предложил вывести покер из-под действия закона. Он сослался на решение Окружного административного суда Киева, который пришел к выводу, что покер не является азартной игрой, "потому что зависит от мастерства игроков, а не от случая", а также на решение Министерства молодежи и спорта Украины от 2018 года отнести спортивный покер к видам спорта.

Во время обсуждения депутаты от "Батьківщини" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" критиковали законопроект, они сообщили, что не будут его поддерживать. Народный депутат от "Батьківщини" Иван Крулько напомнил об обещании властей, что азартные игры будут доступны только в пятизвездочных отелях, но законопроект разрешает устанавливать игровые автоматы в трехзвездочных отелях и выше. Таким образом, по его мнению, их можно будет поставить фактически "в любой халабуде".

Автор законопроекта Олег Марусяк заявил, что информация о "халабуде" не соответствует действительности. По его данным, в Украине примерно у 380 отелей есть звезды, при этом пятизвездочных – не более 50 отелей.

"Когда мы изучили географию этих отелей, то приняли решение, что три и четыре звезды также можно включить в этот список", – объяснил Марусяк.

Рассмотрение законопроекта продолжится на заседании 2 июля.

30 июня спикер Дмитрий Разумков высказал мнение, что на рассмотрение законопроекта может уйти несколько дней.

Законопроект №2285-д зарегистрировали в парламенте 18 декабря 2019 года, 16 января 2020 года депутаты приняли его в первом чтении.

В пояснительной записке к законопроекту сказано (.docx), что его целью является создание современной и эффективной нормативно-правовой базы для организации и проведения азартных игр в Украине. Автор законопроекта отметил, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно теряет более 10 млрд грн.

Законопроект, в частности, предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет выдавать лицензии организаторам азартных игр. Ими смогут стать исключительно юридические лица – резиденты Украины.

В законопроекте прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Например, согласно тексту законопроекта, игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта "три звезды" и выше. При этом в таких отелях в Киеве должно быть не менее 50 номеров, в других населенных пунктах – не менее 25. Размещать игровые автоматы в жилых домах или киосках будет запрещено. Также под запретом будут игровые автоматы в населенных пунктах, где проживает менее 10 тыс. жителей.

Казино, согласно предложению законодателя, смогут размещаться не только в пятизвездочных отелях, но и на территории специальных загородных пунктов отдыха площадью не менее 10 тыс. м² и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров.

При этом играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста.