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Рада приступила к рассмотрению законопроекта о легалиации игорного бизнеса

Верховная Рада Украины на утреннем заседании 30 июня приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта о легализации игорного бизнеса.

Об этом сообщается на сайте парламента. В первом чтении законопроект №2285-д был принят 16 января 2020 года. Тогдашний министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозировала, что доходы от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 млрд грн в год. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отмечал, что ко второму чтению депутаты подали более 3,4 тыс. поправок.

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