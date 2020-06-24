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Рада рассмотрит три законопроекта о льготном ввозе "евроблях"

Более 40 народных депутатов внесли законопроекты, которыми предлагается освободить от уплаты акцизного налога новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года.

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Владельцы "евроблях" устраивали протесты
Владельцы "евроблях" устраивали протесты
Фото: radiosvoboda.org

19 июня группа из более чем 40 народных депутатов зарегистрировала три законопроекта о льготном растаможивании новых и подержанных транспортных средств, ввезенных в Украину.

Проект закона №3704 предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины одного автомобиля для личного пользования для участников боевых действий, лиц с инвалидностью, полученной вследствие войны, а также награжденных государственными наградами Украины.

Законопроект №3705 предлагает исключить акцизный налог на произведенные в Украине и ввезенные из-за границы авто из источников формирования специального фонда госбюджета.

Проект №3706 предлагает отсрочить на 180 дней возможность штрафовать владельцев "евроблях", которые в установленном порядке не растаможили их, при условии уплаты всех таможенных платежей и добровольного внесения 8,5 тыс. грн в госбюджет.

С 1 января 2021 года предлагается освободить от уплаты акцизного налога новые и подержанные транспортные средства. Налоговые преференции не распространяются на транспортные средства стандарта Евро-2 (произведенные до 1995 года), а также изготовленные в стране-агрессоре.

Помимо этого, законопроектом с 1 января 2021 года пересматриваются нормы уплаты и размеры транспортного сбора, говорится в анализе документов, который провело издание "Экономическая правда".

По оценке авторов законопроектов, по состоянию на 1 мая 2020 года в Украине в режиме временного ввоза или транзита находится 750 тыс. "евроблях", в том числе 500 тыс. – с нарушением сроков и условий режимов.

25 ноября 2018 года вступил в силу закон об изменении ставок акциза для "евроблях". Принятие закона сопровождалось протестами владельцев таких машин.

Верховная Рада 15 мая 2019 года приняла законопроект, продливший до 24 августа переходный период, после которого с владельцев "евроблях" должны были взиматься штрафы за нарушение сроков таможенного оформления. Отсрочку штрафов продлили до 20 ноября 2019 года, затем – до 31 декабря 2019 года.

Теги: Верховная Рада, налоги, автомобили, льготы, штраф, акциз, евробляхи
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