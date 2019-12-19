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Рада во втором чтении одобрила законопроект об отсрочке штрафов для владельцев авто на еврономерах

Законопроект №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481" предусматривает отсрочку введения штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 2020 года.

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Законопроект поддержали 285 народных депутатов
Законопроект поддержали 285 народных депутатов
Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481" об отсрочке штрафов за нарушение ввоза автомобилей на европейских номерах до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержали 285 народных депутатов.

"Принятие указанного проекта закона Украины будет способствовать созданию благоприятных условий для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины в период с 1 января 2015 года до дня вступления в силу закона №2612-VIII и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита, а также для комплексного урегулирования указанного вопроса с учетом интересов всех слоев населения", – говорится в пояснительной записке к закону.

Народные депутаты подали 16 поправок в законопроект ко второму чтению, из них 11 были учтены.

29 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" и определил его как неотложный. Парламент принял закон за основу и в целом 12 сентября. Президент подписал документ 20 сентября, он предусматривает отсрочку на 90 дней штрафов для владельцев "евроблях". Владельцев машин нельзя было штрафовать за нарушение таможенного оформления до 20 ноября.

2 октября Кабмин отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах до 1 января 2020 года.

Теги: Верховная Рада, автомобили, санкции, народные депутаты, штраф, Таможенный кодекс, евробляхи
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