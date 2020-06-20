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Арахамия объяснил, почему из законопроекта об игорном бизнесе убрали норму о запрете казино вблизи школ

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в Украине нет отелей, которые расположены ближе 500 м от школ и других детских образовательных учреждений, поэтому норма о запрете размещения залов игровых автоматов вблизи школ не нужна.

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Арахамия: Если из 8 тыс. игровых залов, которые были по стране, останется 100, то это будет какой-то результат
Арахамия: Если из 8 тыс. игровых залов, которые были по стране, останется 100, то это будет какой-то результат
Фото: Слуга Народу / Facebook

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прогнозирует, что после принятия законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине будет работать около 100 игорных заведений на территории отелей. Об этом он заявил 19 июня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"В законопроекте действительно была норма про 500 м [от школ]. Но тогда была норма, что в отдельно стоящих помещениях могут быть залы игральных автоматов. Мы это убрали полностью, оставили только трех–пятизвездочные отели. Логика такая: если оставить правку о зонировании, то в Украине не останется отелей, которые попадают под эти критерии", – сказал он, отвечая на вопрос нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

По его словам, всего в Украине насчитывается 186 трех-, четырех- и пятизвездочных отелей.

"Это очень мало. Думаю, только половина из них согласится пустить к себе залы игровых автоматов. Поэтому если из 8 тыс. залов, которые были по стране, останется 100, то это будет какой-то результат", – заключил Арахамия.

В первом чтении законопроект №2285-д был принят 16 января 2020 года. Тогдашний министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозировала, что доходы от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 млрд грн в год.

Ярослав Железняк отмечал, что ко второму чтению депутаты подали более 3,4 тыс. поправок. Комитет начал их рассматривать 3 июня. Арахамия прогнозировал, что рассмотрение поправок займет около недели.

Коллега Железняка по фракции Галина Васильченко заявляла, что из документа после принятия в первом чтении исчезли некоторые ограничительные нормы: в частности, об ограничении количества игровых автоматов с учетом численности населения и норма о запрете размещения игорных заведений ближе, чем в 500 м от школ.

Теги: Верховная Рада, Украина, игорный бизнес, законопроект, Давид Арахамия, Галина Васильченко, Свобода слова Савика Шустера, Ярослав Железняк
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