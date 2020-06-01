Профильный комитет Рады 3 июня начнет рассмотрение 3,5 тыс. поправок к законопроекту об игорном бизнесе

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что ко второму чтению законопроекта о легализации игорного бизнеса депутаты подали около 3445 поправок.

В первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине был принят 16 января Фото: depositphotos.com

К законопроекту о легализации игорного бизнеса поступило почти 3,5 тыс. поправок, профильный комитет начнет их рассмотрение 3 июня. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

"3 июня 2020 года в 15.00 наш комитет начнет рассматривать 3445 поправок к законопроекту об игорном бизнесе №2285-д", – заявил он.