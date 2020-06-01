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Профильный комитет Рады 3 июня начнет рассмотрение 3,5 тыс. поправок к законопроекту об игорном бизнесе

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что ко второму чтению законопроекта о легализации игорного бизнеса депутаты подали около 3445 поправок.

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В первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине был принят 16 января
В первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине был принят 16 января
Фото: depositphotos.com

К законопроекту о легализации игорного бизнеса поступило почти 3,5 тыс. поправок, профильный комитет начнет их рассмотрение 3 июня. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

"3 июня 2020 года в 15.00 наш комитет начнет рассматривать 3445 поправок к законопроекту об игорном бизнесе №2285-д", – заявил он.

https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/2600385376887614

В первом чтении законопроект №2285-д был принят 16 января 2020 года. Министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозировала, что доходы от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 млрд грн в год.

Теги: Верховная Рада, налоги, бизнес, игорный бизнес, казино, политика, закон, комитет, законопроект, Ярослав Железняк
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