Профильный комитет Рады 3 июня начнет рассмотрение 3,5 тыс. поправок к законопроекту об игорном бизнесе

К законопроекту о легализации игорного бизнеса поступило почти 3,5 тыс. поправок, профильный комитет начнет их рассмотрение 3 июня. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.
"3 июня 2020 года в 15.00 наш комитет начнет рассматривать 3445 поправок к законопроекту об игорном бизнесе №2285-д", – заявил он.
В первом чтении законопроект №2285-д был принят 16 января 2020 года. Министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозировала, что доходы от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 млрд грн в год.