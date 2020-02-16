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Гетманцев: Мы делаем для бизнеса очень много хороших вещей, которые почему-то никто не замечает

Верховная Рада принимает законопроекты, которые направлены на противодействие сознательному уклонению крупного бизнеса от налогообложения, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Гетманцев считает, что законопроект №1210 чаще всего критикуют люди, которые его не читали
Гетманцев считает, что законопроект №1210 чаще всего критикуют люди, которые его не читали
Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Принятие Верховной Радой законопроектов, предусматривающих внесение изменений в налоговое законодательство Украины, много критикуют, однако эта критика является "политикой в чистом виде", она не подкрепленна "никакими государственными интересами". 

Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Подобная критика – политика в чистом, буквально голом виде, не подкрепленная никакими государственными интересами. Более того, иногда это откровенное вредительство и вранье. Как показало мое личное общение, критика этого законопроекта чаще всего обусловлена тем, что люди его, к сожалению, даже не читали. От слова совсем", – сказал он, отвечая на вопрос о том, что проект закона №1210 называют "налоговым террором"

Законопроекты №1209 и №1210 об усилении контроля за уплатой налогов и повышении годовых лимитов для физических лиц – предпринимателей – это "фундаментальные законопроекты, которые касаются антиофшорного регулирования большого бизнеса, работающего как в нашей юрисдикции, так и за ее пределами", подчеркнул Гетьманцев. 

"Мы противодействуем сознательному уклонению крупного бизнеса от налогообложения. А еще, по ходу, делаем для бизнеса очень много хороших вещей, которые почему-то никто не замечает, в которые никто не вникает. Зато развешивают ярлыки и критикуют", – добавил он. 

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Законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" был принят парламентом во втором чтении 16 января. Кроме прочего он предусматривает повышение годовых лимитов для ФЛП первой – третьей групп до 1 млн грн, 5 млн грн и 7 млн грн.

Проект закона №1209 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" был снят с рассмотрения Рады.

Парламент рассмотрел и 16 января принял во втором чтении альтернативный законопроект №1209-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". 

Законопроекты №1209-1 и №1210 уже подписаны спикером парламента Дмитрием Разумковым и направлены на подпись президенту Владимиру Зеленском. 

Теги: налоги, бизнес, политика, парламент, законопроект, предприниматели, Даниил Гетманцев
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