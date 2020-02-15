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Гетманцев: Уклонение от налогов – то, что делает крупный бизнес в Украине. Почему мы должны с этим мириться?

В интервью изданию "ГОРДОН" нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что ни одна страна не мирится с уклонением бизнеса от уплаты налогов.

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Гетманцев: Цель бизнеса заработать, а не уклониться от налогов
Гетманцев: Цель бизнеса – заработать, а не уклониться от налогов
Фото: Danil Getmantsev / Facebook

В Украине крупный бизнес уклоняется от уплаты налогов. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Цель бизнеса – заработать, а не уклониться от налогов! И если получил в Украине прибыль, допустим 100 грн, должен заплатить 18 грн в бюджет. Налоги заплатить должен, а не перевести всю прибыль в офшор в каком-нибудь Белизе, заключив там со своей же компанией договор на якобы оказание услуг, или оплату стоимости права интеллектуальной стоимости, или еще что-то. Можно переместить эту прибыль в более респектабельные юрисдикции, например в Австрию, где льготная ставка налогообложения. Но и в первом, и во втором случае результат один: я уклонился от налога и не заплатил 18% прибыли в украинский бюджет. Это то, что сейчас повсеместно делает крупный бизнес в Украине", – сказал он.

По словам нардепа, "ни одна цивилизованная страна мира с этим не мирится".

Гетманцев отметил, что для ухода от налогообложения бизнес использует физических лиц – предпринимателей (ФЛП).

"Если в крупном бизнесе зарплаты выплачиваются через ФЛП, это уклонение. Потому что, если у ФЛП 90% оборота связано с одним контрагентом, это тоже уклонение от налогов, так же как и продажа товаров через ФЛП крупной сетью", – объяснил нардеп.

Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина. Читайте полный текст интервью

16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210, которым предусматривается внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли. Проект закона учитывает поправку о повышении годовых лимитов для ФЛП первой – третьей групп до 1 млн грн, 5 млн грн и 7 млн грн.

Украинский парламент также принял сопутствующий законопроект №1209-1, который также предусматривает усиление контроля за уплатой налогов.

Теги: Украина, налоги, бизнес, прибыль, Даниил Гетманцев
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