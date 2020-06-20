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Арахамия рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект об игорном бизнесе в Украине

Рассмотрение правок к законопроекту об игорном бизнесе может занять несколько дней, заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

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Арахамия сообщил, что к законопроекту об игорном бизнесе подано 3,5 тыс. правок
Арахамия сообщил, что к законопроекту об игорном бизнесе подано 3,5 тыс. правок
Скриншот: Shuster online / YouTube

19 июня в Верховной Раде Украины не рассматривали законопроект об игорном бизнесе из-за срочных, непредвиденных вопросов. Об этом 19 июня заявил глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

“У нас был на самом деле выбор: либо зайти в рассмотрение закона про игорный бизнес и продолжить через неделю, во вторник, но таким образом мы связываем себе руки, и если за эту неделю произойдет что-то непредвиденно более срочное, мы уже не имеем права никакой другой вопрос рассматривать, пока не закончим рассмотрение закона про игорный бизнес”, – заявил Арахамия.

Он отметил, что поскольку к законопроекту подано 3,5 тыс. правок, его рассмотрение может занять несколько дней.

“Поэтому мы приняли решение сегодня просто не заходить в этот процесс… Но основной план на сегодня – в следующий вторник [23 июня] его начать и где-то к четвергу [25 июня] его завершить”, – заявил Арахамия.

Законопроект об игорном бизнесе не первостепенной важности, но ему уже девять месяцев, отметил Арахамия.

"В этом году есть ожидаемые поступления в бюджет. Если мы хотим получить эти деньги, то его нужно принимать уже на следующей неделе... Если мы хотим 7 млрд грн в этом году, мы его должны поставить пораньше. В случае, если не хотим и сознательно от этого отказываемся, можем перенести [рассмотрение] на позже", – подытожил он.

В первом чтении законопроект №2285-д был принят 16 января 2020 года. Тогдашний министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозировала, что доходы от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 млрд грн в год.

Ярослав Железняк отмечал, что ко второму чтению депутаты подали более 3,4 тыс. поправок. Комитет начал их рассматривать 3 июня. Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия прогнозировал, что рассмотрение поправок займет около недели.

Теги: Украина, выборы, бизнес, игорный бизнес, свобода слова, законопроект, Слуга народа, Давид Арахамия, Свобода слова Савика Шустера
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