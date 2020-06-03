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Рада вряд ли легализует игорный бизнес на этой неделе – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия высказал сомнение, что поправки к законопроекту о легализации игорного бизнеса в Украине будут рассматриваться по спецпроцедуре.

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Арахамия считает, что законопроект о легализации игорного бизнеса может быть рассмотрен через две недели
Арахамия считает, что законопроект о легализации игорного бизнеса может быть рассмотрен через две недели
Фото: lb.ua

На этой неделе Верховная Рада Украины вряд ли рассмотрит во втором чтении законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса. Об этом журналистам 3 июня заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Видео брифинга опубликовал телеканал ZIK.

"[Законопроект] не поставили в повестку дня, поэтому я не думаю, что стоит ожидать [голосование на этой неделе]", – отметил он.

Арахамия высказал мнение, что документ во втором чтении может быть рассмотрен через две недели.

"Будет один комитет сегодня, будет комитет на следующей неделе, [после этого должен быть принят] вывод комитета, что [законопроект] готов ко второму чтению и потом – голосование через неделю", – заявил глава фракции "Слуга народа".

Он также выразил сомнение, что поправки ко второму чтению Рада будет рассматривать по специальной процедуре. "Я не думаю, что будет спецпроцедура. Думаю, что будет найден компромисс между авторами правок", – заключил нардеп.

В первом чтении законопроект №2285-д был принят 16 января 2020 года. Министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозировала, что доходы от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 млрд грн в год.

Первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк отмечал, что ко второму чтению депутаты подали более 3,4 тыс. поправок. По его словам, профильный комитет должен начать их рассмотрение 3 июня.

Теги: Верховная Рада, Украина, налоги, бизнес, игорный бизнес, Слуга народа, Давид Арахамия
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