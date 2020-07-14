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Новинский и Тимошенко заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса

В Верховной Раде зарегистрировали два проекта постановления об отмене принятия закона о легализации игорного бизнеса, соавтором первого документа выступил внефракционный депутат Вадим Новинский, второго – народный депутат от "Батьківщини" Юлия Тимошенко. До рассмотрения этих проектов постановлений спикер не сможет подписать документ.

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Новинский и Тимошенко приостановили подписание закона
Новинский и Тимошенко приостановили подписание закона
Фото: bykvu.com

14 июля в Верховной Раде зарегистрировали два проекта постановлений об отмене принятия закона о легализации игорного бизнеса, сообщается на сайта парламента. 

Первый проект постановления №2285-д-П зарегистрировали шесть внефракционных депутатов во главе с Вадимом Новинским. Второй проект постановления №2285-д-П1 подала группа депутатов от "Батьківщини" во главе с Юлией Тимошенко. Тесты документов на сайте пока отсутствуют. 

Согласно закону о регламенте, теперь Верховная Рада должна рассмотреть оба проекта постановления, и только после этого закон сможет подписать спикер, после чего отправить на подпись президенту. 

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистам после заседания парламента, что Рада рассмотрит эти проекты постановлений 17 июля. 

"Думаю, что в пятницу этот вопрос будет решен, и можно будет передавать президенту на подпись", – цитирует его "Интерфакс-Украина"

Законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" зарегистрировали в парламенте 18 декабря 2019 года, 16 января 2020 года депутаты приняли его в первом чтенииК законопроекту подали около 3,5 тыс. правок. 

Во втором чтении Рада начала рассматривать законопроект 30 июня, а 14 июля приняла его. За проголосовало 248 депутатов при минимально необходимых 226, в основном – от "Слуги народа". "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" не дали ни одного голоса. 

Закон, в частности, предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет выдавать лицензии организаторам азартных игр. Ими смогут стать исключительно юридические лица  резиденты Украины.

В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Например, согласно тексту законопроекта, игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта "три звезды" и выше, а казино  в пятизвездочных отелях и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров. 

Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста.

В пояснительной записке к законопроекту №2285-д сказано (.docx), что его целью является создание современной и эффективной нормативно-правовой базы для организации и проведения азартных игр в Украине. Авторы законопроекта отметили, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно терял более 10 млрд грн. 

Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, Вадим Новинский, игорный бизнес, азартные игры, казино
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