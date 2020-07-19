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ПОЛИТИКА

Вице-спикер Рады назвала легализацию игорного бизнеса поспешной

14 июля Верховная Рада приняла закон о государственном регулировании сферы азартных игр. Заместитель председателя парламента Елена Кондратюк заявила, что документ проголосован без учета общественного мнения.

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Кондратюк не думает, что с принятием закона спешили из-за приближения местных выборов
Кондратюк не думает, что с принятием закона спешили из-за приближения местных выборов
Фото: ba.org.ua

Принятие Верховной Радой закона о легализации игорного бизнеса в Украине было поспешным. Об этом в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 18 июля, заявила заместитель председателя Рады Елена Кондратюк.

"Зачем его так быстро надо было принимать – это вообще загадка большая... Точно думаю, что это не связано с финансированием местных выборов. Потому что то, что заложено в законе об азартных играх (кстати, текста его полностью не видно, надо будет его прочитать), там есть переходный период в два года", – сказала Кондратюк.

Она добавила, что, прежде чем принимать такой закон, власть должна была поинтересоваться общественным мнением.

"А местные органы спросили, хотят ли они иметь у себя в городах, или в районах, или в областях те места, где люди могут приходить и играть, не говоря об игровых автоматах? А у людей спросили, как эти люди будут бежать в ломбарды и закладывать последнее, что у них есть?" – риторически спросила вице-спикер.

Законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" зарегистрировали в парламенте 18 декабря 2019 года, 16 января 2020 года депутаты приняли его в первом чтенииК законопроекту подали около 3,5 тыс. правок.

Во втором чтении Рада начала рассматривать законопроект 30 июня, а 14 июля приняла его. За проголосовало 248 депутатов при минимально необходимых 226, в основном – от "Слуги народа". "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" (ее до избрания в президиум представляла Кондратюк) и "Голос" не дали ни одного голоса.

Закон, в частности, предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет выдавать лицензии организаторам азартных игр. Ими смогут стать исключительно юридические лица  резиденты Украины.

В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Например, согласно тексту законопроекта, игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта "три звезды" и выше, а казино  в пятизвездочных отелях и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров.

Авторы законопроекта отметили, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно терял более 10 млрд грн.

Теги: Верховная Рада, игорный бизнес, Елена Кондратюк
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