Верховная Рада разрабатывает законопроект об оппозиции – вице-спикер Кондратюк

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк выразила надежду, что законопроект об оппозиции будет выписан к следующей сессии парламента, которая начнется в сентябре.

В Украине разрабатывается законопроект об оппозиции. Об этом заместитель председателя Рады Елена Кондратюк заявила "Радіо Свобода" в интервью, опубликованном 18 июля.

"Мы начали разрабатывать закон об оппозиции. Причем мы начали разрабатывать вместе с большинством и с меньшинством, всеми представителями фракций. Кстати, это тоже очень и очень хорошие шаги. Я очень надеюсь, что мы его выпишем к следующей сессии Верховной Рады", – сказала она.

Вице-спикер отметила, что входит в рабочую группу, которая готовит проект документа.

"Сейчас там очень много дискуссий по структурированию этого закона. Но закон об оппозиции, который, к сожалению, фактически был выброшен из регламента как норма в 2010 году, должен быть. И в Европарламенте всегда говорят: большинство и меньшинство должны иметь равные права", – объяснила Кондратюк.

Третья сессия Верховной Рады XIX созыва закрылась 17 июля. По расписанию следующая сессия должна открыться в сентябре.