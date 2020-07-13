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ПОЛИТИКА

Рада хочет ужесточить наказание за нарушение ПДД. Оппозиция заявила, что законопроект возвращает "полицию в кустах"

Парламент хочет усилить ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, в частности, ввести админарест на 10 суток за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. Оппозиционные фракции раскритиковали законопроект.

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Законопроект в первом чтении поддержало 282 депутата
Законопроект в первом чтении поддержало 282 депутата
Фото: rada.gov.ua

На внеочередном заседании 17 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2695 об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект подали в парламент в декабре 2019 года три народных депутата от "Слуги народа". В первом чтении его поддержало 282 народных депутата при минимально необходимых 226.

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, а также законы "О дорожном движении" и "О национальной полиции".

Документ, в частности, предлагает ввести в Украине административный арест на 10 суток с лишением прав на три года за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также разрешить полицейским использовать фото- и видеотехнику, в том числе работающую в автоматическом режиме, без опознавательных знаков и надписей. Кроме того, он предлагает увеличить штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч с 30 до 200 необлагаемых минимумов (с 510 грн до 3400 грн). 

Оппозиционные фракции во время рассмотрения раскритиковали законопроект. 

"Этот законопроект имеет такое же отношение к уголовной ответственности за пьяное вождение как гильотина к борьбе с головной болью. Он не вводит уголовную ответственность за вождение авто в нетрезвом состоянии, он даже не повышает штрафы. В нем есть возможность 10 дней административного ареста. И все, больше ничего. Зато он дает возможность Национальной полиции выставлять двойные стандарты ко всем другим. Помните, как гаишники сидели в кустах и могли на радар ловить всех? Теперь они смогут делать это опять. Знак, что впереди есть радар, больше не нужен будет", – сказала народный депутат от "Голоса" Александра Устинова. 

Кроме того, по ее словам, полиции хотят предоставить возможность останавливать автомобили без причин и обыскивать их без понятых. 

Народный депутат от "Европейской солидарности" Руслан Князевич предположил, что этот законодательный акт будут использовать против оппозиционных политиков. 

"Вы хотите останавливать без свидетелей, без понятых и проверять любое транспортное средство на любых основаниях. Мы догадываемся, кто будет жертвами таких проверок, – они сидят в этом зале в задних рядах", – сказал Князевич. 

Авторы законопроекта заявили, что ко второму чтению в него будут вносить изменения. Проект закона содержит устаревшие нормы, например, о штрафных балах, которые отменили в апреле 2020 года

Министерство внутренних дел и президент Украины Владимир Зеленский призвали поддержать законопроект.

"Принятие этого законопроекта будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и, как следствие, приведет к уменьшению количества ДТП", – цитирует пресс-служба министра внутренних дел Арсена Авакова. 

По данным МВД, за шесть месяцев 2020 года в Украине зарегистрировали 72 394 ДТП, из которых 11 200  с погибшими или травмированными. В этих ДТП погибло 1482 человека. При этом 2110 аварий совершили водители, которые находились в нетрезвом состоянии. 

Теги: Верховная Рада, автомобили, алкоголь, Руслан Князевич, ПДД, Слуга народа, Александра Устинова
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