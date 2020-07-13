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Зеленский поддержал законопроект об усилении ответственности водителей за смертельные ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, законодательное ужесточение ответственности за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, будет гарантией того, что государство защищает каждого гражданина.

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Зеленский: ДТП на Столичном шоссе под Киевом последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей
Зеленский: ДТП на Столичном шоссе под Киевом – последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания 13 июля поддержал законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает сайт главы государства.

Как уточнил министр внутренних дел Арсен Аваков, законопроект находится на рассмотрении в парламенте. В частности, документ предполагает увеличение штрафов за вождение в нетрезвом виде, внедряет штрафы за покидание места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности.

"ДТП на Столичном шоссе под Киевом – последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это – не первая авария, вызванная этим водителем. Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи – это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца", – подчеркнул Зеленский.

12 июля на трассе в пяти километрах от Киева Mercedes врезался в Hyundai, в котором ехала семья из пяти человек. На месте аварии погибли оба взрослых и восьмилетняя девочка, в больнице скончался 10-летний мальчик. В медучреждении также находится 12-летний мальчик, по данным паблика "Киев Оперативный", его состояние критическое.

Водитель Mercedes сдал анализ на алкоголь в выдыхаемом воздухе, прибор показал 1,37 промилле при норме до 0,2 промилле.

39-летний водитель Mercedes-Benz задержан, сейчас он находится в больнице. Ему планируют объявить подозрение.

По информации паблика "Киев Оперативный", за рулем Mercedes с госномером AI0999HB находился Антон Желепа. Автомобиль принадлежит другим гражданам, у которых он работал на даче. "Киев Оперативный" выяснил, что в 2010 году Желепа уже был участником смертельного ДТП и отбывал наказание.

Теги: Украина, ДТП, Арсен Аваков, авария, Владимир Зеленский, законопроект
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