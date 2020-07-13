ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП в Киеве, в котором погибло четыре члена одной семьи

39-летнему водителю Mercedes-Benz, который вчера столкнулся с Hyundai на Столичном шоссе в Киеве, грозит до 10 лет лишения свободы, он задержан и сейчас находится в больнице. В результате ДТП погибли муж, жена и двое их детей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате ДТП погибло четыре человека, а двое получили травмы
В результате ДТП погибло четыре человека, а двое получили травмы
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители открыли уголовное производство из-за ДТП с четырьмя погибшими, которое произошло вечером 12 июля на Столичном шоссе в Киеве, сообщила пресс-служба полиции. 

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Mercedes-Benz вначале столкнулся с одним автомобилем, который двигался с ним в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Hyundai. 

Водитель автомобиля Hyundai и трое пассажиров погибли. Еще один пассажир, мальчик 2006 года рождения, находится в больнице. По данным Facebook-сообщества "Киев Оперативный", в Hyundai ехала многодетная семья – погибли муж, жена, их сын и дочь, еще один сын получил травмы. 

39-летний водитель Mercedes-Benz задержан, сейчас он находится в больнице. Ему планируют объявить о подозрении.

После ДТП Mercedes влетел в забор. Фото: kyiv.npu.gov.ua
После ДТП Mercedes влетел в забор. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция не сообщает о состоянии водителя Mercedes-Benz. Но пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец подтвердила УНН информацию очевидцев, что, по предварительным данным, водитель Mercedes-Benz был пьян. 

"Однако еще будут проведены дополнительные исследования", – уточнила Максимец. 

По информации паблика "Киев Оперативный", за рулем Mercedes с госномером AI0999HB находился Антон Желепа. Автомобиль принадлежит другим гражданам, у которых он работал на даче. "Киев Оперативный" выяснил, что в 2010 году Желепа уже был участником смертельного ДТП и отбывал наказание. 

Теги: ДТП, полиция, авария, Киевская область, уголовное производство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Буду лучшим мужем и папой". 21-летний сын Бекхэмов сделал предложение дочери миллиардера
"Буду лучшим мужем и папой". 21-летний сын Бекхэмов сделал предложение дочери миллиардера
"А с женой почему нет такого фотографии?". Оголившийся Dzidzio позировал с блондинкой
"А с женой почему нет такого фотографии?". Оголившийся Dzidzio позировал с блондинкой
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
  The Passenger. Игги Поп выпустил клип на свою знаменитую песню. Видео
  The Passenger. Игги Поп выпустил клип на свою знаменитую песню. Видео
Беременная девушка Вакки Фонсека готовится узнать пол первенца
Беременная девушка Вакки Фонсека готовится узнать пол первенца
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
  "Видео о том, как отогнать кошмары". Рыбак презентовал клип на трек Give Me Rain
  "Видео о том, как отогнать кошмары". Рыбак презентовал клип на трек Give Me Rain
"Это увлекает меня целиком и полностью". Loboda осваивает новую профессию
"Это увлекает меня целиком и полностью". Loboda осваивает новую профессию
Внук Элвиса Пресли и единственный сын Лизы Марии Пресли совершил суицид
Внук Элвиса Пресли и единственный сын Лизы Марии Пресли совершил суицид
Умерла жена Траволты
Умерла жена Траволты
"Мамин помощник". Tarabarova показала, как ее годовалый сын убирает дома
"Мамин помощник". Tarabarova показала, как ее годовалый сын убирает дома
"Это вызвало шок!", "Как так выглядеть после родов?". Джамала показала фигуру
"Это вызвало шок!", "Как так выглядеть после родов?". Джамала показала фигуру
  American Reckoning. Группа Bon Jovi посвятила клип Джорджу Флойду. Видео
  American Reckoning. Группа Bon Jovi посвятила клип Джорджу Флойду. Видео
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Анита Цой вылечилась от COVID-19
Анита Цой вылечилась от COVID-19
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Отмажет любимый адвокат". Преобразившаяся Лолита "украла" из магазина платье
"Отмажет любимый адвокат". Преобразившаяся Лолита "украла" из магазина платье
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
"Ох, все было!" Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
"Ох, все было!" Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
Винницкая: Борьба дошла до бешенства. Так хочется спокойствия
Винницкая: Борьба дошла до бешенства. Так хочется спокойствия
"Лисой драной обзывал, зозулей московской, а теперь друзья". Ляшко и Тимошенко без масок позировали в салоне автомобиля
"Лисой драной обзывал, зозулей московской, а теперь друзья". Ляшко и Тимошенко без масок позировали в салоне автомобиля
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS