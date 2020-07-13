Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП в Киеве, в котором погибло четыре члена одной семьи

39-летнему водителю Mercedes-Benz, который вчера столкнулся с Hyundai на Столичном шоссе в Киеве, грозит до 10 лет лишения свободы, он задержан и сейчас находится в больнице. В результате ДТП погибли муж, жена и двое их детей.

В результате ДТП погибло четыре человека, а двое получили травмы Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители открыли уголовное производство из-за ДТП с четырьмя погибшими, которое произошло вечером 12 июля на Столичном шоссе в Киеве, сообщила пресс-служба полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Mercedes-Benz вначале столкнулся с одним автомобилем, который двигался с ним в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Hyundai.

Водитель автомобиля Hyundai и трое пассажиров погибли. Еще один пассажир, мальчик 2006 года рождения, находится в больнице. По данным Facebook-сообщества "Киев Оперативный", в Hyundai ехала многодетная семья – погибли муж, жена, их сын и дочь, еще один сын получил травмы.

39-летний водитель Mercedes-Benz задержан, сейчас он находится в больнице. Ему планируют объявить о подозрении.

После ДТП Mercedes влетел в забор. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция не сообщает о состоянии водителя Mercedes-Benz. Но пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец подтвердила УНН информацию очевидцев, что, по предварительным данным, водитель Mercedes-Benz был пьян.

"Однако еще будут проведены дополнительные исследования", – уточнила Максимец.

По информации паблика "Киев Оперативный", за рулем Mercedes с госномером AI0999HB находился Антон Желепа. Автомобиль принадлежит другим гражданам, у которых он работал на даче. "Киев Оперативный" выяснил, что в 2010 году Желепа уже был участником смертельного ДТП и отбывал наказание.