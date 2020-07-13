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Виновник смертельного ДТП в Киевской области находился за рулем чужого Mercedes – "Киев Оперативный"

По данным "Киев Оперативный", участник смертельного ДТП на обуховской трассе Антон Желепа в 2010 году попал в похожую аварию, в которой погибла женщина, и отбывал срок.

Водителя Mercedes идентифицировали активисты
Водителя Mercedes идентифицировали активисты
Фото: Киев Оперативный / Facebook

Участником смертельного ДТП на обуховской трассе в Киевской области был мужчина, который ехал на чужом автомобиле Mercedes. Об этом в Facebook проинформировало сообщество "Киев Оперативный".

"За рулем Mercedes с госномером AI0999HB находился господин Антон Желепа. ...По нашей информации, господин Желепа работал на даче у владельца Mercedes. Через 20 минут после ДТП автомобиль был подан в розыск как похищенный", – говорится в сообщении.

По данным активистов, Желепа находится в больнице и будет задержан правоохранителями.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/1032108540518565

"Киев Оперативный" утверждает, что в 2010 году Желепа уже был участником "точно такого" ДТП, в котором погибла женщина.

"Отбыл наказание, вышел – и опять", – сказано в посте.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/1032120230517396

12 июля на трассе в пяти километрах от Киева Mercedes врезался в Hyundai, в котором ехала семья из пяти человек. На месте аварии погибли оба взрослых и восьмилетняя девочка, в больнице скончался 10-летний мальчик. В больнице находится 12-летний мальчик, по данным "Киев Оперативны", его состояние критическое.

Водитель Mercedes сдал анализ на алкоголь в выдыхаемом воздухе, прибор показал 1,37 промилле при норме до 0,2 промилле.

Теги: ДТП, автомобили, Hyundai, алкоголь, семья, мальчик, погибшие, Mercedes
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