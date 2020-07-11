"Остановился заменить покрышку". В Николаевской области в ДТП погиб прокурор

По данным полиции, водитель грузовика DAF, который насмерть сбил водителя легкового автомобиля Skoda, скрылся с места ДТП. В прокуратуре рассказали, что погиб их сотрудник.

11 июля на автотрассе Одесса – Новоазовск грузовой автомобиль DAF насмерть сбил водителя легкового автомобиля Skoda Kodiaq, которым оказался прокурор. Об этом проинформировала прокуратура Николаевской области.

"Возле села Весеннее в дорожно-транспортном происшествии погиб прокурор отдела прокуратуры Николаевской области Андрей Крупка. По обстоятельствам происшествия, водитель грузового автомобиля DAF совершил наезд на сотрудника прокуратуры, который остановился на обочине заменить шину своего автомобиля Skoda Kodiaq. От полученных телесных повреждений водитель скончался в больнице", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что Крупка работал в их ведомстве более 20 лет.

Полиция Николаевской области рассказала в Facebook, что водителя грузовика, совершившего наезд на водителя Skoda, пришлось разыскивать, потому что тот скрылся с места происшествия.

"Правоохранители изъяли части транспортного средства, которые были оставлены на месте аварии, и начали поиски автомобиля и водителя, причастного к ДТП. Транспортное средство правоохранители разыскали уже на территории Одесской области", – объяснили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.