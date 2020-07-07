Кива обвинил главу ГНС Любченко в том, что его автомобиль совершил ДТП и скрылся с места происшествия, сменив номера

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива утверждает, что глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко скрылся с места ДТП, не дождавшись приезда патрульной полиции и предварительно отдав приказ своему водителю сменить номера на авто, на котором попал в аварию.

В пятницу, 3 июля, автомобиль главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко Toyota Land Cruiser с номером государственной регистрации АА 5129 ТІ стал участником ДТП, заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива на своей странице в Facebook.

Политик утверждает, что главный налоговик страны скрылся с места ДТП, не дождавшись приезда патрульной полиции и предварительно отдав приказ своему водителю сменить номера на авто, на котором попал в аварию.

"Главный фискал Украины, посчитав, вероятно, что он "выше этого" – выше закона и порядка, скрылся с места ДТП. Согласно материалам с места происшествия (а именно видео и фото, сделанным очевидцами) он пересаживается в Mercedes с номером АА 8943 МО, уезжает, не считая нужным дождаться приезда патрульной полиции для надлежащего оформления ДТП, и, более того, согласно информации, отдает приказ своему водителю сменить номера на авто, на котором попал в аварию", – написал Кива.

Согласно опубликованному политиком видео, номера государственной регистрации были изменены с АА 5129 ТІ на АА 7207 АА. При этом, подчеркнул нардеп, ни Mercedes, ни Toyota, на которых передвигался Любченко, в его декларации, опубликованной на сайте НАПК, не числятся.

"Считаю, что данная информация должна быть принята во внимание правоохранителями! Такое поведение чиновников недопустимо. Если данные подтвердятся, глава ГФС должен ответить за свои действия, – заявил нардеп. – В очередной раз мы становимся свидетелями того, что нашим "высшим чинам" плевать на закон!.. Я требую порядка! Я требую ответственности! Иначе с такими чиновниками наша страна погрязнет в хаосе и нищете!"