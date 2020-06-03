Социолог Кутуев: В схеме налоговой по "скрутке" НДС участвуют две больницы и областное управление здравоохранения

Аферы в сфере закупок медицинского оборудования в Украине становятся все циничнее, заявил доктор социологических наук, профессор Павел Кутуев.

При новом главе Государственной налоговой службы вернулись старые коррупционные схемы, заявил в своем Facebook доктор социологических наук, профессор Павел Кутуев.

"Я уже неоднократно высказывался на тему реванша фискалов старого режима – представителей старых фискальных органов, которых вроде бы бурные политические изменения оставили в прошлом. К большому сожалению, люди из прошлого начали возвращаться во властные кабинеты и, как еще одни реваншисты, монархическая династия Бурбонов, ничего не забыли и ничему не учились. В контексте украинских налоговых органов эта формула означает, что коррупционные практики не забыты, а новому стилю жизни – стилю, который требует эффективности и прозрачности, – не научились", – написал эксперт.

Сигналы о тревожных тенденциях в налоговой системе начали поступать сразу после назначения Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы, заявил он.

"Поступает информация о вещах, которые выглядят позорно и неприемлемо, в частности о многомиллионных аферах в сфере закупок медицинского оборудования. И это в условиях глобальной пандемии! Так, по протекции Любченко в Киевский главк ГНС на руководящую позицию – де-факто начальника ГУ – в мае вернулся Николай Ильяшенко, в результате чего ООО "ТД "Азарис" позволили "скрутить" более 30 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС). В схеме, в частности, городская детская больница №5 в Запорожье, Волынское областное управление здравоохранения, Винницкая областная клиническая больница имени Пирогова. Само же ООО "ТД "Азарис" имеет налоговые долги. Его бенефициарами в реестрах значатся люди, зарегистрированные на оккупированных территориях. Логично предположить, что "владельцы" являются подставными лицами", – написал Кутуев.

Социолог добавил, что схемы становятся циничнее и откровеннее, "но от того – еще более вредными для всех нас, общества и граждан".

24 апреля с должности главы Госналоговой службы уволили Сергея Верланова. Он утверждал, что никаких оснований для его увольнения не было, и назвал это решение политическим.

29 апреля Кабинет Министров назначил главой налоговой службы бывшего заместителя руководителя ведомства Алексея Любченко. В 2009–2011 годах он был заместителем председателя Государственной налоговой администрации.