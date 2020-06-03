Расследование дела Гладковского завершено – антикоррупционная прокуратура

Материалы расследования о коррупции в оборонной отрасли Украины, фигурантом которого является экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский, переданы для ознакомления подозреваемым и их защитникам.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершили расследование в отношении бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского.

Об этом 3 июня САП проинформировала в Facebook.

"Прокурорами САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование по делу в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны, подозреваемых в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн", – говорится в сообщении.

Эту сумму, по данным следствия, переплатили при покупке по завышенным ценам грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ-6317 ("Богдан 6317") у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В антикоррупционном ведомстве считают, что экс-чиновник СНБО "использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, доли в уставном капитале которой принадлежали именно должностному лицу и его близким лицам".

"На сегодня досудебное расследование по делу завершено. Материалы уголовного производства открыты подозреваемым и их защитникам для ознакомления. После чего обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", – объяснили в САП.

Скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы в 2019 году стал причиной отставки первого заместителя секретаря СНБО Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна "Укроборонпром".

17 октября 2019 года Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ при попытке выехать из страны. Он объявил голодовку.

18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых автомобилей у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдан Моторс", конечным бенефициаром которого он является.

Также в НАБУ сообщили, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева, а именно: $54 тыс. – за 2016 год, $63 тыс. – за 2017 год и $47,5 тыс. – за 2018 год.

19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. В ВАКС объяснили, что залог соответствует сумме нанесенного ущерба.

21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО. САП подала апелляцию на решение об избрании меры пресечения, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении этого ходатайства.

В деле также фигурируют другие подозреваемые. Среди них – бывшее и нынешнее руководство ООО "Оптимумспецдеталь", которое, по данным следствия, принимало участие в схеме.