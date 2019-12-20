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Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского – адвокат

Электронный браслет с бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского сняли, однако суд оставил в силе другие возложенные на него обязательства, рассказал адвокат Руслан Волынец.

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Гладковского задержали в октябре 2019 года
Гладковского задержали в октябре 2019 года
Фото: EPA

Высший антикоррупционный суд Украины разрешил снять электронный браслет с бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Об этом "Громадському" 20 декабря сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец.

"Да, суд сегодня позволил снять с подзащитного электронный браслет. Мы предоставили соответствующие доказательства его надлежащего процессуального поведения в течение двух месяцев. Прокуроры просили продолжить все обязанности, мы просили снять браслет. Суд разрешил, и его уже сняли", – сказал адвокат.

В то же время, по словам Волынца, другие обязательства для Гладковского суд оставил в силе, загранпаспорта ему не вернули.

17 октября Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ при попытке выехать из страны. Он объявил голодовку.

18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых авто МАЗ-6317 ("Богдан-6317") по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдан Моторс", конечным бенефициаром которого он является.

Также в НАБУ сообщили, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева, а именно: $54 тыс. – за 2016 год, $63 тыс. – за 2017 год и $47,5 тыс. – за 2018 год.

19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. В ВАКС объяснили, что залог соответствует сумме нанесенного ущерба.

21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на решение об избрании меры пресечения, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении этого ходатайства.

Теги: Укроборонпром, Олег Гладковский, электронный браслет, Высший антикоррупционный суд Украины
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