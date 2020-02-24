Холодницкий заявил, что дела в отношении Гладковского и Дубневича не связаны со сменой президента в Украине

Расследование по делам в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и народного депутата от парламентской группы "За майбутнє" Ярослава Дубневича должны завершиться в марте – апреле этого года, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Открытые уголовные дела в отношении замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского и народного депутата от парламентской группы "За майбутнє" Ярослава Дубневича не связаны со сменой президента Украины. Об этом в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 23 февраля, заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Задержать мы их задержали, но дела до сих пор не в суде. Подозрения Гладковскому и другим были объявлены тогда, когда детективы Национального антикоррупционного бюро Украины принесли прокурорам САП достаточно доказательств для их объявления... Если прокурор будет направлять в суд заведомо проигрышные дела, то это уже прямая ответственность прокурора. Причем ответственность не только моральная и этическая, а дисциплинарная и даже уголовная за незаконное привлечение лица к уголовной ответственности. Поэтому прокуратура – это не только прокуроры – процессуальные руководители, которые только "сажают", а еще и фильтр, какие дела могут быть в суд направлены, а какие не могут", – пояснил Холодницкий.

Он напомнил, что в отношении САП звучат обвинения о "сливе" и торможении некоторых дел, однако прокуроры готовы объяснить позицию по каждому из них.

"Надо трезво понимать, что доказывать вину в суде – это не доказывать ее в Facebook... По состоянию на день согласования подозрения тому самому Гладковскому или Дубневичу следствие предоставило прокурорам доказательства, которые были достаточными для объявления подозрения. Я не говорил, что они достаточны для направления дела в суд, эти дела, о которых я говорю, они до сих пор не в суде. Посмотрим, когда они будут направлены в суд", – сказал глава САП.

Он высказал мнение, что в марте – апреле нужно ставить точку в этих производствах.

"Там сроки следствия еще есть, но если дела с подозреваемыми расследуются более шести месяцев, то возникает логичный вопрос: а что же тогда делали ранее, если вы до сих пор не готовы. Поэтому здесь вопрос простой, мы оцениваем доказательства в их совокупности, а привязываться к смене президента по подозрению Гладковскому или Дубневичу я бы не стал. В одном деле появились доказательства, которые дали прокурору возможность объявить подозрение, по другому делу – другие, до сентября их там не было", – подчеркнул Холодницкий.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины Дубневича называют организатором схемы по присвоению 93 млн грн "Укрзалізниці". В 2015–2016 годах через филиал УЗ "Центр обеспечения производства" была закуплена стрелочная продукция по завышенным ценам. Разницу в стоимости участники схемы поделили между собой, утверждает следствие.

17 октября глава ГПУ Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности Дубневича. 31 октября Рада приняла постановление о согласии на привлечение депутата к ответственности, его задержание и арест. В этот же день Дубневичу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

7 ноября суд арестовал Дубневича до с возможностью внесения залога в размере 90 млн грн. Дубневич покинул СИЗО, но сдал загранпаспорт и обязан носить электронный браслет.

Гладковскому 18 октября сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых авто МАЗ-6317 ("Богдан-6317") по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдан Моторс", конечным бенефициаром которого он является.

19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. 21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО.