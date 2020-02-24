Холодницкий: За свое кресло не держусь и искать какие-то юридические "лазейки", чтобы остаться на посту, точно не буду

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что у него возникало желание вернуться на работу районным прокурором, потому что в борьбе с топ-коррупцией быстрых результатов достичь трудно, особенно с действующим Уголовным процессуальным кодексом и значительно ограниченными функциями прокуратуры.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 февраля, заявил, что не будет пытаться сохранить свой пост после окончания срока полномочий, который истекает 30 ноября этого года.

"Искренне считаю, что на этом жизнь не заканчивается. Все имеет свое начало и все имеет свой конец. Просто многие чиновники в нашем государстве считают, что должность – это смысл бытия. Интересно и забавно было наблюдать за теперь уже бывшими министрами и депутатами, которые делают "хорошую мину при плохой игре". Как многие из них пытаются любыми способами вернуться "в обойму", выныривая как не в наблюдательных советах, то заместителях руководителей почему-то именно государственных предприятий или министерств. Или ищут "свободные" округа такой ненавистной им депутатской мажоритарки, часто не имея никакого отношения к тому округу и проблемам людей, которые там живут. Ходить и "продавать" себя, чтобы меня взяли куда-то на работу, я не планирую", – отметил Холодницкий.

Он напомнил, что у него заканчиваются полномочия только на админдолжности, а не полномочия прокурора.

"Могу заверить, что я за свое кресло не держусь и искать какие-то юридические "лазейки", чтобы остаться на посту, точно не буду. Хотя они есть, скажу вам по секрету. Но я этого делать не буду", – подчеркнул глава САП.

По словам Холодницкого, у него возникало желание пойти работать районным прокурором и опять заниматься тем, что и в первые семь лет своей карьеры.

"Там быстрее можно показать, что правоохранительная система есть и она работает. В борьбе с топ-коррупцией, к сожалению, быстрых результатов достичь трудно, особенно с действующим Уголовным процессуальным кодексом и значительно ограниченными функциями прокуратуры, по сравнению с теми, что были", – добавил глава САП.

Холодницкий возглавил САП в ноябре 2015 года.