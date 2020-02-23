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На первом этапе конкурса на должности прокуроров САП максимум баллов набрали только двое – Холодницкий

По данным главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, тест на знание законов успешно сдали 372 претендента на должности 11 прокуроров САП.

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Холодницкий: Тест на знание законодательства сдавали 574 кандидата
Холодницкий: Тест на знание законодательства сдавали 574 кандидата
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook

23 февраля завершился первый этап конкурса на должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Назар Холодницкий.

"Тест на знание законодательства сдавали 574 кандидата. 59 лиц не явились для сдачи теста, однако у них будет возможность его пройти 25 февраля, если причина неявки является уважительной. Успешно этот этап прошли 372 лица, которые будут допущены к следующему этапу, из которых максимальные 100 баллов набрали только два кандидата", – написал он.

По данным главы САП, 61 кандидат набрал от 95 до 99 баллов, 107 – 90–94 балла и 202 – 80–89 баллов.

"Следующий этап отбора – тест на общие способности – состоится 29 февраля", – отметил Холодницкий.

https://www.facebook.com/NKholodnytskyi/posts/3014944391863599

Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Законопроект подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины Владимир Зеленский, в первом чтении его утвердили 10 сентября.

Новую систему прокуратуры должны составить Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры (ныне – региональные и местные), а также САП. В областных и окружных прокуратурах могут создаваться специализированные прокуратуры. Предусмотрено, что прокуроры, которые в день вступления в силу закона будут занимать должности в ГПУ, региональных, местных и военных прокуратурах, могут быть переведены на должность прокурора в Офисе генпрокурора, областных и окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения аттестации.

Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров будет приостановлена до 1 сентября 2021 года. Максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине будет сокращено с 15 тыс. до 10 тыс.

23 сентября закон о реформе прокуратуры подписал президент.

Теги: прокуратура, конкурс, законодательство, Назар Холодницкий, САП
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