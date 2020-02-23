На первом этапе конкурса на должности прокуроров САП максимум баллов набрали только двое – Холодницкий

По данным главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, тест на знание законов успешно сдали 372 претендента на должности 11 прокуроров САП.

23 февраля завершился первый этап конкурса на должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Назар Холодницкий.

"Тест на знание законодательства сдавали 574 кандидата. 59 лиц не явились для сдачи теста, однако у них будет возможность его пройти 25 февраля, если причина неявки является уважительной. Успешно этот этап прошли 372 лица, которые будут допущены к следующему этапу, из которых максимальные 100 баллов набрали только два кандидата", – написал он.

По данным главы САП, 61 кандидат набрал от 95 до 99 баллов, 107 – 90–94 балла и 202 – 80–89 баллов.

"Следующий этап отбора – тест на общие способности – состоится 29 февраля", – отметил Холодницкий.

Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Законопроект подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины Владимир Зеленский, в первом чтении его утвердили 10 сентября.

Новую систему прокуратуры должны составить Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры (ныне – региональные и местные), а также САП. В областных и окружных прокуратурах могут создаваться специализированные прокуратуры. Предусмотрено, что прокуроры, которые в день вступления в силу закона будут занимать должности в ГПУ, региональных, местных и военных прокуратурах, могут быть переведены на должность прокурора в Офисе генпрокурора, областных и окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения аттестации.

Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров будет приостановлена до 1 сентября 2021 года. Максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине будет сокращено с 15 тыс. до 10 тыс.

23 сентября закон о реформе прокуратуры подписал президент.