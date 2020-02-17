Господин Холодницкий, не хотите поделиться со следствием наработками по УАФ? А то мы народу про вас такое расскажем, что у ваших рыбок уши завянут

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ах, Политана моя, Политана...

Ну что же, как говорил Михал Михалыч: "Уж виден свет в конце тоннеля. Только тоннель, сука, не кончается..."

В данном случае речь идет о нескончаемом "тоннеле" разбирательств с коррупцией в нашей футбольной федерации (УАФ). Так она таки, да, есть или таки ее нет и многим это просто снится? Вот вопрос, на который должна дать ответ временная следственная комиссия (ВСК) из самого парламента. Да что там должна... Она просто обязана развязать этот гордиев узел теневых схем и загадочного влияния морепродуктов на физические кондиции футбольных функционеров.

Причем тут омары, спросите вы? Вот и я не понимаю, для чего (или кого?) УАФ закупала в 2015–2016 годах две тонны морепродуктов, 20 тонн чая, 10 тонн кофе и какие-то лампочки. Ну, лампочки еще понятно. Наверное, для освещения пути в этом самом тоннеле. А вот с кофе и чаем проблемы. Во-первых, непонятно, кто столько выпил и зачем. Во-вторых, таможня говорит, что не было такого товара. А деньги на него куда-то ушли. Хочется разобраться? Безусловно. Вопрос-то простой. Так был ли "мальчик"? Если был, то зачем, для кого и за сколько? А если не был, то это может быть очень большой шкандаль...

Идем дальше. Строительство детских мини-футбольных полей за деньги УЕФА и чуть более 1 млрд наших кровных, бюджетных, так сказать, накоплений. И все это за каких-то два года. Сначала строили площадки за "буржуйские евро". Уж не знаю, что и у кого покупали, но "злые языки" из мира спорта утверждают, что покупали все очень дорого и по какой-то сложной схеме. А еще говорят, что не у тех покупали. Ну да ладно. Надеюсь, что наши правоохранители под чутким наблюдением ВСК разберутся с этим вопросом. Названия всех фирм, закупочные цены, договора и финансовые платежи, как и рукописи, не горят.

Меня же больше интересует уникальное явление в европейском футболе – строительство собственного завода по производству этого самого искусственного покрытия для футбольных полей. Логика вдохновителей понятна. На фига нам какая-то немецкая "Политана", когда наш "ФФУ Продакшн" может сделать лучше. Надо лишь выделить через бюджетный комитет пол-ярда и договориться с органами местного самоуправления о зеркальном финансировании. В итоге за два года чуть более одного скромного миллиарда и двухсот, еще более скромных, миллионов. Завод таки построили. И таки стали выпускать продукцию в виде искусственного покрытия для футбольных полей. Однако тут вопросов еще больше. Нет-нет, не голословных обвинений или пустых наездов, а именно вопросов.

Дороже ли наша искусственная трава своих зарубежных аналогов? И если да, то почему, собственно?

Сколько всего за этот год выпущено продукции и сколько всего построено полей из закупленных комплектующих и из собственного производства? Опять же "злые языки" утверждают, что только для нашей столицы, да еще и за местные бюджетные деньги, было построено 66 полей с убытками в 9 млн. Но это такое. Разобраться еще надо. Может быть, вип-площадки строили, потому и дороже. Столица, как-никак...

Далее. Почему "ФФУ Продакшн", которое вело переговоры с поставщиками оборудования для самого завода напрямую, в итоге закупило его через Эмираты? Причем на 20% дороже. Да и вообще, хочется понять главное: зачем строить завод, если его продукция дороже немецкой "Политаны". К тому же если завод простаивает, не имея системных заказов. Говорят, что это, мол, только начало и производственный процесс будет налажен. Окей. Но все же хотелось бы знать, как там дебет с кредитом – сходится? Что там с рабочими и зарплатами? А с прибылью и налогами? Да и с самим строительством и закупкой оборудования не все прозрачно.

В общем, и тут вся надежда на ВСК, задача которой ответить на все эти вопросы и заставить наших доблестных комиссаров Каттани довести уголовные дела хоть до какого-нибудь результата.

Кстати, о наших доблестных антикоррупционерах. Знакомьтесь, Назар, его величество, Холодницкий. Вы думаете, что он просто руководит САП и борется с коррупцией повсеместно, включая собственных рыбок в аквариуме? Ага, щас. Назар – парень прыткий. Что ему коррупция где-нибудь в "Укроборонпроме" или на железной дороге. Хочется же в футболе засветиться. Вот его и избрали (?!) первым вице-президентом (!) УАФ. Причем под всеобщий одобрямс членов исполкома федерации. Решили, что именно Назар будет крышевать, т.е., простите, бороться с коррупцией и выявлять негативные моменты в нашем футбольном хозяйстве. Ну вот он и борется в свободное от основной борьбы время. Летает со сборной, неплохо питается, сидит в президентской ложе. Но это все не просто так. Это он, видать, осуществляет "оперативную работу" под прикрытием и отслеживает коррупционеров.

Слушайте, Назар! Вы не хотите поделиться со следствием и ВСК своими наработками? Вы ж не зря были внедрены в федерацию? Или вас мотивировали как-то иначе? Не разочаровывайте нас, господин Холодницкий. А то мы народу такое расскажем про вас, что у рыбок в вашем аквариуме уши завянут.

Кстати, аналогичные вопросы хочется задать и всегда розовощекому Сытнику, главе НАБУ. Но тут нам не повезло. Кум Артема стал юридическим консультантом УАФ. Так что кумовское братство станет преградой для справедливого гнева НАБУ.

Остается надеяться лишь на Офис генпрокурора и лично Руслана Рябошапку. Именно он должен будет поставить жирную точку в этих и других достаточно сомнительных и неоднозначных финансовых операциях нашей УАФ. Кто и какие документы подписывал? Кто и за что отвечал? Кто и какие фирмы лоббировал? Какова в этих финансовых хитросплетениях роль президента УАФ Андрея Павелко, его первого заместителя Вадима Костюченко и других высокопоставленных функционеров? Что по этому поводу думают члены исполкома? А генеральный секретарь?

В общем, мы люди терпеливые. Ждем результатов и надеемся на то, что до Евро 2020 все точки будут расставлены над десятой буквой пока еще не запрещенного алфавита. А пока можно просто поучить мелодичный итальянский на примере: "Ах, Политана, моя Политана…" Звучит красиво. А то, что это не совсем итальянский, так это такое.

Зато в нашем футбольном хозяйстве может пригодиться.

Далі буде...

Источник: "ГОРДОН"