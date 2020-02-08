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Нардеп: Расследование коррупции Павелко за последний месяц немного активизировалось. Видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Григорий Мамка заявил, что в последний месяц расследования возможных фактов коррупции со стороны президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко активизировались. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина" 7 февраля. "За последний месяц расследование немного активизировалось… чтобы все-таки сказать людям, были хищения средств или не было. Но результат будет зависеть от генерального прокурора [Руслана Рябошапки]: пока он не возьмет в ручном режиме контроль над каждым уголовным производством, ситуация не изменится в лучшую сторону", – считает депутат, входящий во временную следственную комиссию Верховной Рады, занимающуюся изучением возможных злоупотреблений со стороны Павелко.

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Мамка заявил, что успех расследований в отношении Павелко (на фото) зависит от генпрокурора
Мамка заявил, что успех расследований в отношении Павелко (на фото) зависит от генпрокурора
Фото: ffu.ua

Временная следственная комиссия в Верховной Раде, которая должна расследовать возможные факты коррупции и злоупотребления служебным положением Павелко при решении вопросов финансирования и реализации бюджетной программы строительства футбольных полей с искусственным покрытием в 2017–2018 годах, была создана в ноябре 2019 года.

Журналисты программы "Схемы" ("Радіо Свобода") в октябре 2018 года заявляли, что Павелко связан с офшорной компанией S.D.T FZE, зарегистрированной в ОАЭ, через которую из бюджета ФФУ вывели более $1 млн. Отмечалось, что через этот офшор "ФФУ Продакшн" закупила оборудование по производству покрытия для футбольных полей на общую сумму около $6 млн. По данным "Схем", по крайней мере в часть контрактов была заложена переплата в 20%, из-за чего на счетах офшора "осело" более $1 млн.

видео

Видео: 112 Украина / YouTube
Теги: футбол, коррупция, Андрей Павелко, УАФ
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