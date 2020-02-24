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Аваков не влиял на закрытие дела о закупке рюкзаков для Нацгвардии – Холодницкий

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что у него не было неофициального общения с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым по делу о рюкзаках для Нацгвардии, в котором фигурировал его сын Александр.

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Глава САП: Решение о закрытии дела потом прошло все судебные инстанции и было признано законным
Глава САП: Решение о закрытии дела потом прошло все судебные инстанции и было признано законным
Фото: Назар Холодницький / Facebook

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не влиял на закрытие дела о закупке рюкзаков для Нацгвардии, в котором фигурировал его сын Александр. Об этом в опубликованном сегодня интервью "РБК-Украина" сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Это дело было закрыто лишь потому, что прокурору не с чем было идти в суд. Сейчас уже я могу об этом сказать – мы тогда согласовали подозрения в том числе и из-за заверения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, что они все до суда соберут, если только мы подпишем подозрения фигурантам. Мы это сделали, но, к сожалению, после семи месяцев следствия оказалось, что то видео, которое было в YouТube, нельзя положить в основу доказательной базы и это недопустимое доказательство. Оказалось, что оригинал видео был уничтожен еще за полгода до объявления подозрения в совершенно другом деле решением Бориспольского суда", – отметил Холодницкий.

Когда прокуроры САП впервые увидели эти подозрения, там была указана единственная связь между Аваковым-младшим и предпринимателем Владимиром Литвиным, который шил эти рюкзаки, – они были друзьями в Facebook, сказал глава САП.

"Аргументация была проста – заканчивались девять месяцев следствия и процессуальный прокурор сказал, что с такой доказательной базой по этому делу в суд не пойдет. Я, вспоминая события 2017 года, когда меня в медиа обвиняли в давлении на прокуроров, сказал прокурору, что давить на него не буду и соглашусь с тем решением, которое он примет. Кстати, решение о закрытии дела потом прошло все судебные инстанции и было признано законным", – подчеркнул Холодницкий.

Он добавил, что никакого неофициального общения с Аваковым по поводу этого дела у него не было.

31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро задержало сына Авакова, бывшего замглавы МВД Сергея Чеботаря и предпринимателя Литвина. Им вменяли растрату на сумму 14 млн грн в 2015 году.

1 ноября Соломенский районный суд Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства. Подозреваемого обязали сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет. Такую же меру пресечения суд избрал Чеботарю и Литвину.

22 декабря суд отменил обязательство для Александра Авакова носить электронный браслет.

В апреле 2018 года САП и НАБУ завершили досудебное расследование по этому делу.

12 июля "Радіо Свобода" сообщило, что прокурор САП Василий Кричун вынес постановления о закрытии уголовного производства в отношении Авакова-младшего и Чеботаря. В НАБУ назвали это решение непонятным и непоследовательным.

В САП заявили, что дело против сына Авакова закрыли из-за отсутствия "прямых достаточных доказательств".

Теги: Арсен Аваков, антикоррупционное бюро, расследование, НАБУ, Назар Холодницкий, САП, уголовное производство, Александр Аваков
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