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ВАКС разрешил Гладковскому выезжать за пределы Киевской области

Высший антикоррупционный суд Украины продлил до 18 марта срок действия обязательств, возложенных на бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского, кроме обязательства не покидать Киевскую область.

Гладковский сдал загранпаспорта
Гладковский сдал загранпаспорта 
Фото: radiosvoboda.org

Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 18 февраля продлил срок действия обязательств, возложенных на бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Об этом УНН сообщил его адвокат Руслан Волынец.

При этом обязательство не покидать пределы Киевской области суд с Гладковского снял. Срок действия остальных продлен до 18 марта. 

Речь идет о необходимости прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье по каждому требованию, сдать загранпаспорт, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу. 

17 октября 2019 года Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ при попытке выехать из страны. Он объявил голодовку.

18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых авто МАЗ-6317 ("Богдан-6317") по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдан Моторс", конечным бенефициаром которого он является.

Также в НАБУ сообщили, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева, а именно: $54 тыс. – за 2016 год, $63 тыс. – за 2017 год и $47,5 тыс. – за 2018 год.

19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. В ВАКС объяснили, что залог соответствует сумме нанесенного ущерба.

21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на решение об избрании меры пресечения, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении этого ходатайства. 

Теги: загранпаспорт, Украина, Киевская область, Олег Гладковский, Высший антикоррупционный суд Украины, суд, заседание, ВАКС
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