"Остановился для замены колеса". В Днепропетровской области в ДТП погиб полицейский

Полицейский, который погиб в результате наезда грузовика на автотрассе в Днепропетровской области, был из Харьковской области.

3 июля в районе села Голубовка Новомосковского района в ДТП погиб 35-летний патрульный Дергачевского отделения полиции Харьковской области. Об этом проинформировала полиция Днепропетровской области.

"Пострадавший остановился на обочине для замены проколотого колеса. В это время водитель автомобиля "ГАЗель" совершил наезд на мужчину и нанес ему смертельную травму", – говорится в сообщении.

По данным полиции, патрульный вместе с семьей возвращался домой с отдыха по автодороге Днепр – Харьков. Кроме правоохранителя, никто не пострадал.

Водитель "ГАЗели", по предварительной информации, был трезв.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.