В ДТП на трассе Киев – Одесса погибла женщина, четыре человека получили травмы

Среди пострадавших в аварии – двое детей, их госпитализировали, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

В Ставищенском районе Киевской области вечером 29 июня произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

Авария случилась на 142 км трассы Киев – Одесса, в районе села Снежки. Прибывшие на место правоохранители зафиксировали вылетевший в кювет автомобиль марки Citroen C4. Еще один автомобиль – марки Renault – с поврежденными дверьми находился на проезжей части.

Вследствие ДТП водитель и трое пассажиров Citroen, среди которых двое детей 12 и 15 лет, получили травмы и были госпитализированы в больницу. Еще одна пассажирка из-за полученных травм погибла на месте происшествия.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии.