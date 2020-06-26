У спровоцировавшего смертельное ДТП Ефремова случился сердечный приступ

По словам адвоката российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в Москве, его подзащитный, почувствовавший себя плохо, отказался вызывать "скорую" и устроил акт самобичевания.

У российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, в ночь на 25 июня случился сердечный приступ. Об MK.RU. сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

По словам адвоката, близкие хотели вызвать находящемуся под домашним арестом актеру скорую помощь, но Ефремов остановил их.

Утром состояние Ефремова улучшилось. Но в связи с недомоганием он отказаться посещать могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня.

Ранее актер, его супруга и адвокат обсуждали возможность обратиться к следователю с ходатайством о разрешении Ефремову поехать на кладбище. Пашаев отметил, что в разговоре Ефремов сказал, что не покинет квартиру даже для похода на могилу матери.

Адвокат заявил, что его подзащитный находится в подавленном состоянии, и отказ от поездки к матери на могилу можно расценивать как самобичевание.

По словам Пашаева, переживаний Ефремову добавила дочь Анна Мария. Она раскритиковала отца после заявления Пашаева о желании актера усыновить детей погибшего Сергея Захарова. Адвокат отметил, что под усыновлением подразумевал покровительство.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он – сын создателя театра "Современник" Олега Ефремова.