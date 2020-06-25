Дочь Ефремова: С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается

19-летняя дочь российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего 8 июня в Москве смертельное ДТП, Анна Мария Ефремова сообщила, что продолжает общаться с отцом. Об этом она написала на своей странице в Instagram, обнародовав в доказательство видеозапись.
"С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. На выбор адвоката я повлиять не могу.", – написала она.
Дочь Ефремова подчеркнула, что не готова более подробно комментировать ситуацию, опасаясь кривотолков.
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* Update. * С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. * Передала ему ваши сообщения поддержки по мере сил. * Про расследования на Ютубе он знает. Его адвокат знает тоже. * Лично меня эти расследования горе-конспирологов невероятно раздражают. Не присылайте их, пожалуйста. * На выбор адвоката я повлиять не могу. * В бога я не верю, но ваши молитвы отцу передаю. Не верю и в эзотерику - пожалуйста, не предлагайте мне ваши услуги по чтению рук, кармы и натальной карты. Не выставляйте себя идиотами. * Моё мнение по ситуации оставлю при себе до лучших времён. Не хочется, чтобы понадёргали неудачных формулировок для заголовков. * Аккаунт отца в Инстаграме на данный момент закрыт. Если вы видите, что кто-то выдаёт себя за него - отправляйте жалобы в техподдержку, так как это могут быть вымогатели. Помните только, что есть фан-аккаунты. * Паблик в ВК «Свободу Михаилу Ефремову» я осуждаю, так как они заявили, что якобы помогли мне подготовить заявление на журналистов от НТВ, которые меня преследовали. Я с администрацией этого паблика не связывалась и не контактировала, и тем более не контактировала с их несуществующими юристами. * Плюс мне сообщили, что его ведёт тот же человек, что и ведёт паблик «Свободу Соколову». То есть, какой-то * высказывания вырезаны из соображения тактичности * . * Если они будут просить вас перевести куда-то деньги или подписать петицию - гоните их в шею. * Если я не ответил вам в Директ - не злитесь, я просто устал и мне тяжело даётся общение с людьми в целом. * Я буду возвращаться к привычному режиму постинга. * Хорошего дня!
56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.
Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.
В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.
9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.
13 июня актер записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.
Михаил Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.
Анна Мария – дочь Ефремова от его четвертой жены, актрисы Ксении Качалиной – родилась 14 октября 2000 года.