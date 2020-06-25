Дочь Ефремова: С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается

19-летняя дочь российского актера Михаила Ефремова Анна Мария Ефремова заявила, что не готова дать оценку ситуации, в которой оказался ее отец после совершения смертельного ДТП вечером 8 июня в Москве.

19-летняя дочь российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего 8 июня в Москве смертельное ДТП, Анна Мария Ефремова сообщила, что продолжает общаться с отцом. Об этом она написала на своей странице в Instagram, обнародовав в доказательство видеозапись.

"С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. На выбор адвоката я повлиять не могу.", – написала она.

Дочь Ефремова подчеркнула, что не готова более подробно комментировать ситуацию, опасаясь кривотолков.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.



Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.



В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.



9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.



13 июня актер записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.



Михаил Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.



Анна Мария – дочь Ефремова от его четвертой жены, актрисы Ксении Качалиной – родилась 14 октября 2000 года.