Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария пыталась связаться с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова через его бывшего работодателя.

Анна Мария Ефремова: Не так давно я поставила свечку в православном храме, потому что, насколько я знаю, Сергей был православным человеком Скриншот: @amefremova / Instagram

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария пыталась связаться с семьей Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием ее отца, чтобы выразить свое сочувствие. Об этом она сообщила изданию Wonderzine.

"Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю. Я надеюсь, вы сохраните в сердце добрую память и любовь к Сергею. Пожалуйста, пусть вас хотя бы немного утешит то, что сегодня с вами скорбят очень многие", – сказала Анна Мария.

Она отметила, что пыталась связаться с семьей Захарова через его бывшего работодателя, однако ей никто не ответил.

"Я не религиозный человек, и даже активно признаю вред религии. Но не так давно я поставила свечку в православном храме, потому что, насколько я знаю, Сергей был православным человеком", – добавила она.

Дочь Ефремова уточнила, что не просит прощения для своего отца, а выражает свое сопереживание и сочувствие.

Вечером 12 июня прощения у семьи Захарова попросил Ефремов. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей. "Да и как тут отмажешься, когда все видели... Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", – сказал актер.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.