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16 июня, 2020
 
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"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием

Администрация российского театра "Современник", на сцене которого Михаил Ефремов выступал в качестве приглашенного актера, спустя неделю после смертельного ДТП прокомментировала случившееся, призвав людей к милосердию.

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В "Современнике" заверили, что Ефремов останется неотъемлемой частью театра
В "Современнике" заверили, что Ефремов останется неотъемлемой частью театра
Скриншот: GrazhdaninPoet / YiuTube

Администрация российского театра "Современник" заявила, что несмотря ни на что, актер Михаил Ефремов, спровоцировавший 8 июня смертельное ДТП в Москве, был и остается неотъемлемой частью театра. Полный текст заявления обнародован 15 июня на сайте "Современника". 

"Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей. Случившееся – огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить. Приносим свои искренние соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. Надеемся, что его родным хватит сил и мужества пережить утрату и сохранить светлую память о нем. Мы также желаем душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным", – говорится в публикации. 

Руководство театра попросило людей проявить милосердие к актеру и не впадать в крайности. 

"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать", – написано в обращении. 

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

13 июня актер записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.

Теги: ДТП, Москва, театр, алкоголь, Михаил Ефремов, Сергей Захаров, экспертиза, скандал
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