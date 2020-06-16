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16 июня, 2020
 
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Адвокат Ефремова: Близкий друг Михаила умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен

Адвокат спровоцировавшего смертельное ДТП российского актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев заявил, что информация о наркотиках, обнаруженных в организме его подзащитного, – ложь.

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Адвокат Ефремова: Мы хотим найти семью погибшего, возместить им ущерб, оплатить расходы на похороны для начала
Адвокат Ефремова: Мы хотим найти семью погибшего, возместить им ущерб, оплатить расходы на похороны для начала
Фото: pashaev.elman / Insagram

Адвокат спровоцировавшего смертельное ДТП российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал MK.ru, что запись видеоообращения к семье погибшего была его идеей.

"Это была моя инициатива. Михаил даже не знал, что я это буду публиковать. Я сказал ему, что видео нужно записать для меня. Дело в том, что Михаил настолько убит горем и корит себя, что с самого начала у нас с ним даже случился небольшой разлад. Он сказал, что будет настаивать, чтобы его посадили в тюрьму. Я спросил его, будет ли от этого легче погибшему и его семье. После этого Михаил целых три раза пытался извиниться публично, но журналисты каждый раз вырезали этот момент. Поэтому записали видео", – рассказал он.

Пашаев отметил, что публичное раскаяние Ефремова было согласовано им со следователем. По словам адвоката, сейчас Ефремов думает, как можно помочь семье погибшего.

"Михаил ни в чем не нуждается. Какие-либо визиты именно к нему запрещены, мой доверитель не нарушает запретов. (...) Мы хотим найти семью погибшего, возместить им ущерб, оплатить расходы на похороны для начала", – рассказал он.

По словам адвоката, то, что пишут о наркотиках в организме Ефремова, – ложь. А причиной, по которой он напился, стала смерть близкого человека.

"Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен", – рассказал Пашаев.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов 13 июня записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.

Теги: ДТП, смерть, наркотики, Михаил Ефремов, похороны, актер, Эльман Пашаев
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