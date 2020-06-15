Литвинова после поста о Ефремове: Мне стали поступать советы "не вмешиваться"

Российский режиссер, сценарист и актриса Рената Литвинова заявила в Instagram, что сетевое пространство охватил страх.
"Реально наступило время самоцензуры – мне стали поступать советы "не вмешиваться", "не высказываться и не трогать" – какой-то новый вид страха охватил сетевое пространство – как бы чего не вышло..." – написала она.
Пост актриса сопроводила снимками для российского журнала Vogue.
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Реально наступило время самоцензуры - мне стали поступать советы «не вмешиваться», «не высказываться и не трогать» - какои * -то новыи * вид страха охватил сетевое пространство- как бы чего не вышло... ( на съе * мках для @voguerussia - скоро выи * дет ) hair @eugenia_lenz
Ранее Литвинова прокомментировала смертельное ДТП, совершенное ее кумом, российским актером Михаилом Ефремовым.
Литвинова крестила дочь Ефремова от актрисы Ксении Качалиной – Анну-Марию.
56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.
В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.
9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.
Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.