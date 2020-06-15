Литвинова после поста о Ефремове: Мне стали поступать советы "не вмешиваться"

Российский режиссер, сценарист и актриса Рената Литвинова, которая является крестной дочери российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, призналась, что ей советуют "не высказываться".

Российский режиссер, сценарист и актриса Рената Литвинова заявила в Instagram, что сетевое пространство охватил страх.

"Реально наступило время самоцензуры – мне стали поступать советы "не вмешиваться", "не высказываться и не трогать" – какой-то новый вид страха охватил сетевое пространство – как бы чего не вышло..." – написала она.

Пост актриса сопроводила снимками для российского журнала Vogue.

Ранее Литвинова прокомментировала смертельное ДТП, совершенное ее кумом, российским актером Михаилом Ефремовым.

Литвинова крестила дочь Ефремова от актрисы Ксении Качалиной – Анну-Марию.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Ему грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.