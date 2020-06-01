Литвинова для Vogue разрисовала ручкой свои фотографии

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова обнародовала снимки для российского Vogue.

53-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram разместила фото и видео на основе своих снимков, которые предварительно разрисовала ручкой.

"По фото процарапала и нарисовала сама", – уточнила актриса.

Литвинова рассказала, что по-другому стала воспринимать время.

"Мое время, наконец, замедлилось – раньше день проскакивал, как забытая секунда, сейчас я его, наконец, проживаю – как подробный роман – такое было когда-то в юности", – призналась она.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман", "Небо. Самолет. Девушка". Литвинова написала сценарий к нему. Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".