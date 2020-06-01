Литвинова для Vogue разрисовала ручкой свои фотографии

53-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram разместила фото и видео на основе своих снимков, которые предварительно разрисовала ручкой.
"По фото процарапала и нарисовала сама", – уточнила актриса.
Литвинова рассказала, что по-другому стала воспринимать время.
"Мое время, наконец, замедлилось – раньше день проскакивал, как забытая секунда, сейчас я его, наконец, проживаю – как подробный роман – такое было когда-то в юности", – призналась она.
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Что-то про любовь @voguerussia @balenciaga Спрашивают - отвечаю - для Арт-проекта по фото процарапала и нарисовала сама.
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Вот так ходить - чтобы всю жизнь!) @voguerussia то, что не вошло в материалы) фото Ксении, разрисовывала сама)
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Жить просто, быть легкои * , доброи * и смеяться и иметь право выпить несколько бокалов холодного шампанского и знать, что ты любима - вчера я такои * - прожила свои * счастливыи * день) у меня был первый эфир, кстати) @voguerussia @bosco_di_ciliegi @boscoonline @ninaricci
Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман", "Небо. Самолет. Девушка". Литвинова написала сценарий к нему. Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".