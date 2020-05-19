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20 мая, 2020
 
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"Абсолютно "черная" история, оставляющая горькое послевкусие". Литвинова прочитала авторскую детективную новеллу

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова прочитала новеллу, которую написала в 2007 году.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Литвинова обнародовала два ролика авторских чтений
Литвинова обнародовала два ролика авторских чтений
Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

53-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова прочитала авторскую детективную новеллу "Ждать женщину". Видео она разместила на своей странице в Instagram.

"Новелла написана мною в 2007 году", – написала Литвинова.

"Как всегда глубокое и завораживающее чтение. Но абсолютно "черная" история, оставляющая горькое послевкусие и затмевающая ваш талант... Хочется слушать больше теплого и прекрасного", – написала valerievna_ya.

"Спасибо большое, Рената, что вы делитесь с нами вашими произведениями. Это ценно, это приятно, это очень эксклюзивно", – прокомментировала odinokova1073.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Небо. Самолет. Девушка", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман".

Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".

Теги: Рината Литвинова, новелла
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