"Абсолютно "черная" история, оставляющая горькое послевкусие". Литвинова прочитала авторскую детективную новеллу

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова прочитала новеллу, которую написала в 2007 году.

53-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова прочитала авторскую детективную новеллу "Ждать женщину". Видео она разместила на своей странице в Instagram.

"Новелла написана мною в 2007 году", – написала Литвинова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram часть 2 @acquadiparma_official Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 17 Май 2020 в 12:51 PDT

"Как всегда глубокое и завораживающее чтение. Но абсолютно "черная" история, оставляющая горькое послевкусие и затмевающая ваш талант... Хочется слушать больше теплого и прекрасного", – написала valerievna_ya.

"Спасибо большое, Рената, что вы делитесь с нами вашими произведениями. Это ценно, это приятно, это очень эксклюзивно", – прокомментировала odinokova1073.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Небо. Самолет. Девушка", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман".

Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".