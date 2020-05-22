"Если я умру первая, ты все равно мной будешь окружен". Литвинова прочитала монолог "Перед великой любовью"

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова прочитала текст, прозвучавший от лица ее героини в фильме "Небо. Самолет. Девушка".

Литвинова: Я постараюсь быть сильнее своей любви, если это возможно Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

53-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова прочитала авторский монолог "Перед великой любовью". Видео она разместила на своей странице в Instagram.

Этот текст был использован в фильме "Небо. Самолет. Девушка", в котором она исполнила главную роль.

"Я каждая встреченная тобой собака на дороге. И птица, которая заглядывает тебе в окна. Так что если я умру первая, ты все равно мной будешь окружен. Сквозь все песни ты будешь слышать мой голос. Особенно сквозь свои самые любимые. Но я не буду тебе мешать, если ты будешь вдруг счастлив. Я буду просто летать воздухом, чтобы ты дышал. Я постараюсь быть сильнее своей любви, если это возможно", – говорится в монологе.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман". Фильм "Небо. Самолет. Девушка" вышел в 2002 году. Литвинова написала сценарий к нему.

Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".