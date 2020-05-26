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26 мая, 2020
 
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Литвинова: Приснился сон, что в меня вставили чип, я его вырезаю и пытаюсь переставить в свою кошку, у которой уже есть такой же

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова обнародовала пост о чипировании человечества.

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Литвинова: Как относиться к этой теме всех оцифровать, как на "карте мародеров"?
Литвинова: Как относиться к этой теме – всех оцифровать, как на "карте мародеров"?
Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

53-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram рассказала, что ей приснилось, будто в нее вживили чип.

"Мне сегодня приснился сон, что в меня вставили чип, и я его вырезаю из себя и пытаюсь переставить в свою удивленную кошку, у которой уже есть такой же... Как относиться к этой теме – всех оцифровать, как на "карте мародеров"?" – написала она.

"Карта мародеров" – путеводитель мира вселенной Гарри Поттера из романов британской писательницы Джоан Роулинг.

Российский режиссер Никита Михалков в фильме "У кого в кармане государство?" на YouTube-канале "Никита Бесогон" заявил, что Билл Гейтс намерен чипировать людей с целью разделить человечество на касты. 

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман", "Небо. Самолет. Девушка". Литвинова написала сценарий к нему. Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".

Теги: Билл Гейтс, Джоан Роулинг, Никита Михалков, Гарри Поттер, Рината Литвинова, коронавирус, чипирование
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