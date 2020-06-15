Тимати – Собчак: Если бы люди знали хотя бы 30% всей твоей подноготной, уверяю, Ефремов бы показался им ангелом

Российский рэпер Тимати назвал телеведущую Ксению Собчак животным после того, как она заявила, что его выступления на корпоративах у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова – порно. Рэпер упомянул в сравнении с Собчак спровоцировавшего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова.

Тимати о Собчак: Только животное может глумиться над чужим горем Фото: timatiofficial / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак после выхода клипа рэпера Тимати "Офигенный хавчик" заявила, что он выдал за порно с ней кадры их совместной видеоработы. Пост был удален, но его сохранил в Instagram Stories Тимати.

"Господи, не верю что Тимати до этого опустился. Эти кадры – всем известно – из клипа "Потанцуй со мной", где мы пародировали слитое в интернет порно Пэрис Хилтон. Да, да, я уже тогда любила стеб и пародии – просто вы этого не помните. На съемочной площадке было примерно человек 20, включая Дениса Симачева. Порно с Тимати? Не смешите мои седины. Ох. Совсем парень рехнулся... "Порно", Тиман, – это то, что ты делаешь, приезжая в Чечню к [Рамзану] Кадырову на корпоратос", – написала она.

Фото: timatiofficial / Instagram

Он ответил на заявление Собчак.

"Только животное может глумиться над чужим горем", – заявил он. О каком именно насилии идет речь, Тимати не сказал. Вероятно, он имел в виду высказывания Собчак в программе "Осторожно, новости!" на ее YouTube-канале от 12 июня о певце Стасе Костюшкине, пережившем насилие в детстве.

Он отметил, что в отличие от телеведущей Регины Тодоренко, высказавшейся некорректно о жертвах насилия, Собчак терять нечего, поскольку у нее нет больших рекламных контрактов.

Также он сравнил Собчак со спровоцировавшим смертельное ДТП актером Михаилом Ефремовым.

"Если бы люди знали хотя бы 30% всей твоей подноготной, уверяю, Ефремов бы показался им ангелом. Не забывай, я из того времени, я знаю", – заявил Тимати.

Фото: timatiofficial / Instagram

Собчак в программе "Осторожно, новости!" на своем YouTube-канале, рассуждая о полномочиях полицейских, упомянула изнасилование педофилом певца Стаса Костюшкина.

"Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?" – сказала она.

ВИДЕО

Видео: Ксения Собчак / YouTube

Клип на песню "Хавчик" Тимати можно посмотреть здесь.

Об изнасиловании Костюшкин рассказал в конце мая.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.