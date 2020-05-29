"Он говорит: "Ложитесь! Каждый открыл рот!". Костюшкин рассказал о пережитом в детстве сексуальном насилии

Экс-участник российской группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин рассказал, как в возрасте восьми лет со своими друзьями был изнасилован в Санкт-Петербурге неизвестным мужчиной.

Экс-участник российской группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин в эфире шоу "Алена, блин" на YouTube-канале Super признался, что в возрасте восьми лет пережил сексуальное насилие.

По словам Костюшкина, это произошло в Санкт-Петербурге, когда он вместе с друзьями приехал на заброшенный завод пластполимеров. Там они искали шприцы, из которых можно стрелять водой, и различные другие изделия, которые использовали для игры.

Однако в какой-то момент к ним подошел неизвестный молодой мужчина. По словам Костюшкина, он смог убежать в палисадник. Увидев мальчика, мужчина крикнул, что если тот не вернется, он убьет и закопает его друзей.

"Я понял, что моих друзей убьют. Надо было возвращаться", – рассказал певец.

После этого незнакомец произвел акт насилия над всеми детьми.

"Он говорит: "Ложитесь! Каждый открыл рот!". Мы открыли рты, он достал член и засунул каждому в рот. Я еще тогда говорил: "Зачем вы это делаете? Что вам надо?". Мне было восемь лет, я не понимал, зачем это происходит. Пахло табаком, по-видимому, в кармане был табак. Вот этот запах, привкус. Мне 48 лет, я ничего не забыл, я это хорошо помню", – рассказал певец.

По словам Костюшкина, у него есть страх за своих детей.

"Я понимаю прекрасно, что если бы ко мне пришел мой ребенок и такое рассказал, я бы убил этого человека", – заявил он.

Педофил не был наказан, поскольку эту историю мальчики договорились не рассказывать.

"Это была постыдная тема", – отметил он.

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Видео: Super / YouTube

Костюшкин родился 20 августа 1971 года в Одессе. Он является основателем музыкальных проектов "Чай вдвоем" и "A-Dessa", занимается сольным творчеством.